Жириновский призвал закрыть храмы на время пандемии

Глава либерал-демократов Владимир Жириновский выразил мнение, что на период пандемии коронавируса следует закрыть храмы, сообщает РИА Новости.

"Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники, — заявил лидер ЛДПР. — Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете?".

Жириновский обратил внимание, что умирает много священников. Он подчеркнул, что приостановка работы храмов решит эту проблему.

Ранее amic.ru писал, что главный либерал-демократ страны раскритиковал использование россиянами слова "локдаун". По его оценке, вместо этого нужно говорить "все закрыто".