Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии

Минтруд России решил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

На данный момент пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% от размера совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг нужного размера, то их перечисляют одной выплатой.

Как пишет "Коммерсантъ", Минтруд предлагает осуществлять единовременные выплаты в тех случаях, если они не превышают 20% от МРОТ. Ведомство попросило Пенсионный фонд проработать возможность изменения условий.