Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии

Минтруд России решил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.
На данный момент пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% от размера совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг нужного размера, то их перечисляют одной выплатой.
Как пишет "Коммерсантъ", Минтруд предлагает осуществлять единовременные выплаты в тех случаях, если они не превышают 20% от МРОТ. Ведомство попросило Пенсионный фонд проработать возможность изменения условий.
Комментарии
Ну ок, в правой подержали, откуда уверенность что в левой по другому лежать будет?
То есть отдавать людям копейки из их же денег. Остальное куда и кому? Членам партии воров?
о да вообще людям находящимся под колониальным протекторатом не положено платить пенсии- у хозяев будет меньше дохода, а это неправильно
В чем подвох ?
выплачиваются не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.
Если объем накоплений не достиг нужного размера, то их перечисляют одной выплатой
Теперь всем будут размазывать на "пожизненно". К;то-нибудь не успеет.