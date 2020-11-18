Анна Семенович в очередной раз блеснула всеми своими достоинствами, устроив фотосессию. Командовала съемкой фотограф Мария Плаксина.

Плаксина подсказывала Семенович, как надо позировать. Певица выбрала для фотосессии серое обтягивающее платье с глубоким вырезом и прилегла на подоконник.

"Спасибо Татьяне и Григорию Семенович за эту красоту", – написала Анна в Instagram, имея в виду своих родителей.

Злопыхатели в комментариях заявили, что подоконник под певицей может провалиться. А поклонники восхитились: "Какая красавица, просто обалдеть!", "Это круто, вы настоящая, секси", "Знойная красотка".

Ранее Семенович заявила, что не смогла бы жить с "нищим" мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц.