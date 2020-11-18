Анна Семенович в очередной раз блеснула всеми своими достоинствами, устроив фотосессию. Командовала съемкой фотограф Мария Плаксина.
Плаксина подсказывала Семенович, как надо позировать. Певица выбрала для фотосессии серое обтягивающее платье с глубоким вырезом и прилегла на подоконник.
"Спасибо Татьяне и Григорию Семенович за эту красоту", – написала Анна в Instagram, имея в виду своих родителей.
Злопыхатели в комментариях заявили, что подоконник под певицей может провалиться. А поклонники восхитились: "Какая красавица, просто обалдеть!", "Это круто, вы настоящая, секси", "Знойная красотка".
Ранее Семенович заявила, что не смогла бы жить с "нищим" мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Это нищие мужчины-зарабатывающие менее 100 тыс в месяц не захотят с ней жить... Штампы ставить негде...
Раскабанела Анька
Знатные бидоны
Ещё чуть чуть и эти бидоны потянут её к земле. Страшное будет зрелище.
Семёнович 2020 совсем не то же самое что Семёнович 2007. Оставила бы лучше о себе приятные воспоминания из прошлого
— А много ль корова даёт молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука.
Сергей Михалков
Аннна она такая аннна, сказал медведь