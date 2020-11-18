Приходи и сдавай. Как получить результаты анализа на COVID-19 быстрее

Барнаульцы могут пройти диагностику COVID-19 в лаборатории "Гемотест" по предварительному заказу. Это поможет сэкономить время на заполнение документов перед процедурой. Чтобы оформить предзаказ, нужно добавить в корзину нужные исследования и анализы на сайте компании, заполнить анкету, выбрать отделение и удобный способ оплаты.

Минздрав РФ рекомендует специальный тест как основное средство диагностики коронавируса – он помогает определить, насколько человек опасен для окружающих. Суть метода: мазок из ротоглотки пациента исследуют в лаборатории на наличие РНК вируса.

Справка с отрицательным результатом этого анализа обязательна для путешествий за границу и возврата в Россию. Ее часто требуют на работе и в учебных заведениях. Кроме того, такой тест поможет убедиться, что человек выздоровел.

Анализы на антитела нужны, чтобы увидеть, переболел ли человек коронавирусом и выработались ли антитела. Биоматериал для исследования – кровь из вены.

Комплекс исследований из теста на коронавирус и анализов на антитела поможет выявить инфекцию на любой стадии и проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас.

Стоимость анализа на антитела любого класса – 900 рублей, теста на коронавирус – 1700 рублей, срок выполнения – 3 дня. Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.

Узнать правила подготовки к сдаче анализов и график работы отделений можно на сайте лаборатории "Гемотест".

Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Барнауле:

Ул. Балтийская, 12

Ул. Советская, 7

Тел.: 8 (800) 550-13-13, +7 (495) 532-13-13

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.