Барнаулец сломал нос посетительнице бара

В одном из баров Барнаула посетитель избил девушку. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и перелом носа.
Видеозапись инцидента выложил паблик "Инцидент Барнаул". По данным сообщества, драка произошла еще в ночь с 29 на 30 октября в заведении на улице Партизанской, 205. Судя по записи, сначала мужчина дрался с другим посетителем бара, в какой-то момент к оппонентам подошла девушка. Она попыталась отвести одного из участников конфликта в сторону, однако мужчина ударил ее кулаком по лицу, после чего пострадавшая упала.
Причина конфликта не уточняется. Со слов работников заведения, мужчина представлялся бывшим сотрудником органов и заявлял, что "ему ничего не будет". Сейчас поиском подозреваемого занимается полиция.
Комментарии
Алкашня бесуется
Показательное заявление. При чем очень короткое и очень многое объясняющее.
это не та, которая таксеру въехала?
ну а как хотели, полицейское государство. Росгвардеец который на митинге женщину бил, тоже ни как не ответил. Сегодня постороннего для вас человека избили, завтра вашу мать или жену.
Я в этой пивнухе пиво танковое покупаю
Хорошее, рекомендую
На Беню Бельского похож
видишь драку? нефиг лезть
На это и бары. Напиться и подраться.
К Николаю Дроздову, он бы все рассказал кто как и что представляет в животном мире. Золотой человек, природу хорошо понимает.
Что ж это твориться-то? Уже в пивнухах драться начали.