Барнаулец сломал нос посетительнице бара

В одном из баров Барнаула посетитель избил девушку. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и перелом носа.

Видеозапись инцидента выложил паблик "Инцидент Барнаул". По данным сообщества, драка произошла еще в ночь с 29 на 30 октября в заведении на улице Партизанской, 205. Судя по записи, сначала мужчина дрался с другим посетителем бара, в какой-то момент к оппонентам подошла девушка. Она попыталась отвести одного из участников конфликта в сторону, однако мужчина ударил ее кулаком по лицу, после чего пострадавшая упала.

Причина конфликта не уточняется. Со слов работников заведения, мужчина представлялся бывшим сотрудником органов и заявлял, что "ему ничего не будет". Сейчас поиском подозреваемого занимается полиция.