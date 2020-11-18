Злоумышленники получили посылку с iPhone вместо жителя Барнаула

В Барнауле двое молодых людей забрали посылку с iPhone 11 вместо горожанина, который заказывал девайс. Оказалось, что один из злоумышленников работал в интернет-магазине Ozon и знал все детали заказа.

Как пишет Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, в начале ноября 38-летний барнаулец заказал в интернет-магазине телефон за 57 тысяч рублей с доставкой. Спустя неделю ему пришло сообщение о прибытии заказа, но когда покупатель добрался до офиса, оказалось, что телефон уже кто-то получил. Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка благодаря камерам видеонаблюдения выяснили, что незадолго до этого в пункт выдачи пришел молодой человек, назвал все данные и забрал посылку.

Правоохранителям удалось выяснить, что к мошенничеству причастны 22-летний и 21-летний барнаульцы, один из которых работал в местном отделении Ozon. Он рассказал своему знакомому обо всех деталях заказа и помог получить устройство.

iPhone вернули владельцу, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".