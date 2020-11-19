Работать бережно. Как алтайские предприятия повышают эффективность труда в пандемию

Предприятия края могут бесплатно получить помощь в улучшении бизнес-процессов, повышении эффективности и производительности труда. Услугу оказывают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Несмотря на пандемию, предприятия Алтая активно сотрудничают с РЦК и устраивают встречи со специалистами для своих сотрудников, но с соблюдением всех мер предосторожности. Так, с 27 по 29 октября 2020 года бережливому производству обучилась рабочая группа Бочкаревского пивоваренного завода. Коллектив актуализировал свои знания и сразу же начал закреплять их на практике. Например, освоив тему "Картирование", работники убедились в пользе визуализации производства.

6 и 9 ноября эксперты РЦК провели обучение для коллектива "Газпром газораспределение Барнаул" по темам "5С", "Производственный анализ" и "Реализация проектов по улучшениям". Сотрудники узнали, как получать точные данные о выполнении производственных планов, а также как извлекать максимальную пользу из имеющихся ресурсов с помощью продуманной организации рабочего пространства в офисе, на складе и в цеху.

А работники компании "Производство силикатного кирпича" с 10 по 12 ноября прошли тренинг "Реализация проекта по улучшению". На примере кейса участники разобрали все этапы проекта по улучшению и ознакомились с необходимой документацией. Основная цель такого обучения – сформировать навыки управления проектами для дальнейшей успешной оптимизации на предприятии.

Узнать больше о национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" и подать заявку на участие можно на портале производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.