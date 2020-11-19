Сотрудники барнаульского водоканала стали призерами научной конференции

В "Росводоканале" прошла десятая корпоративная научно-практическая конференция. Мероприятие впервые организовали в онлайн-формате. Участвовали более 40 сотрудников компании, среди которых – пятеро представителей барнаульского водоканала.

Серебряными призерами инновационного форума "Росводоканала" стали ведущий специалист по продажам в нерегулируемой сфере Екатерина Андронова и главный механик Андрей Павлюченко.

В секции "Поддержка бизнеса" Екатерина представила проект по дезинфекции и дезодорации канализационных стоков, иловых отложений. Она предложила решить проблему увеличения концентрации сероводорода и аммиака на иловых картах дезодорирующим комплексом с распыляющими головками, создающими аэрозольный туман. Вместо импортного реагента Екатерина предложила разработанный алтайскими учеными дезодорант-дезинфекант BIOTerminator.

Андрей Павлюченко представил альтернативные методы ремонта насосного оборудования в рамках секции "Производство и технологии". Суть проекта заключается в изготовлении рабочих колес насосов по индивидуальным чертежам и восстановлении проточных частей корпусных деталей вместо приобретения оригинальных запчастей. Андрей обосновал эффективность своей идеи снижением затрат и сокращением сроков ремонта.

Все участники научной сборной "Росводоканал Барнаул" отметили, что защита проектов и общение с экспертами – важный для них опыт. Они также сообщили, что примут активное участие в реализации своих идей и предложений.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт