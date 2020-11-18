Стало известно, в чем обвиняют Михаила Меня

Аудитора Счетной палаты РФ и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали по делу о растрате 700 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Мень задержан сотрудниками ФСБ и МВД в Красногорском районе Подмосковья. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере"). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

18 ноября Совет Федерации одобрил задержание Михаила Меня и привлечение его в качестве обвиняемого. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что СКР обладает доказательствами причастности экс-губернатора Ивановской области к хищению 700 млн рублей из регионального бюджета.

Ранее amic.ru писал, что Ивана Кляйна отстранили от должности главы Томска в связи с возбуждением против него уголовного дела. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворил суд.