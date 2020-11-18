Боярский пристыдил артистов, которые просят помощи у государства

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал "Газете.Ru" жалобы артистов на потерю доходов и их просьбы оказать государственную поддержку.

"Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины – это стыдно. Я считаю, что мужик – даже в такой женской профессии, как актерская, – все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно – это уже его проблемы. Но просить – ни в коем случае", – подчеркнул Боярский.

По его словам, он "не смог бы позволить себе такой роскоши", как господдержка. В качестве варианта альтернативного заработка для себя он назвал работу водителем.

Актер уточнил, что тем деятелям культуры, которые потеряли работу во время пандемии, "нужно как-то помочь", но конкретной меры поддержки не назвал.

Ранее amic.ru писал, что юмористка Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты первой необходимости. По ее словам, многие коллеги оказались в сложной финансовой ситуации.

Незадолго до этого Валерий Меладзе обратился к коллегам-артистам с предложением объявить бойкот новогодним телепередачам. Таким образом он хочет обратить внимание на бедственное положение тружеников сферы культуры.