Ученые назвали перхоть одним из симптомов опасного заболевания

Одним из симптомов болезни Паркинсона является перхоть, или себорейный дерматит, который в легкой форме проявляется как шелушение кожи головы.

Как пишет Express со ссылкой на данные британского сообщества, сама причина, почему себорейный дерматит поражает пациентов, которые страдают от болезни Паркинсона, пока неизвестна.

Себорейный дерматит – воспалительное заболевание, поражающее участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы. Причиной недуга чаще всего становятся гормональные нарушения. Еще одна причина – длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.