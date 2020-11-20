Безопасный спорт. Как в фитнес-центрах Барнаула защищаются от ковида

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Заниматься на тренажерах можно без маски, но входить в фитнесс-центры без нее нельзя. Никакого противоречия в этом нет, считают в алтайском Роспотребнадзоре. Представители ведомства на этой неделе проверили, как соблюдают правила работы во время пандемии спортивные заведения Барнаула. Ревизоров, в числе которых был и министр спорта Алексей Перфильев, принимал фитнес-клуб "Аврора".

Велели паспорт показать

Спортивные центры вошли в число тех, кто наиболее всего пострадал от пандемии. После нескольких месяцев закрытия многие из них стояли на грани разорения и буквально умоляли правительство региона о разрешении на работу. В итоге было решено допустить к открытию центры, получившие так называемые "паспорта готовности", разработанные с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

"Паспорта готовности – это гарантии собственников того, что будут предоставляться маски, проводиться вентиляция воздуха, обработка рук и помещений, такие островки спортивной безопасности", – отметил Алексей Перфильев.

На сегодняшний день паспорта получили уже 212 спортивных центров Алтайского края. У "Авроры" он тоже есть.

Дистанция — по линейке

Проверку проводили тщательно. Даже дистанцию между занимающимися в клубе замеряли с помощью. рулетки. Нарушений не было: все работающие тренажеры находились друг от друга на расстоянии более 1,5 метров.

Чтобы выполнить это условие клубу, пришлось закрыть некоторые тренажеры.

Кстати, занимаются на них посетители без масок. И это не нарушение: во время занятия спортом человеку необходимо глубоко дышать и нужно, чтобы воздух поступал без ограничений, пояснили представители Роспотребнадзора. Но входить и выходить в фитнесс-центр нужно в маске. В маске же нужно находится в холле, в гардеробе и в раздевалках. То есть там, где не всегда возможно соблюдать необходимую дистанцию.

Дополнительные траты

В ходе рейда грубых нарушений найдено не было. Комиссия проверила, кажется, все, что можно: соблюдение дистанции, масочного режима, дезинфекцию помещений, графики уборки и осталась довольна. Управляющая фитнесс-центром Вера Савина подтверждает, что клуб соблюдает все предписанные меры, хотя материальных затрат это требует немало.

"В техническом плане все организовать было не в новинку, мы все это делали и до пандемии. Сложность была в материальном плане, из-за четырехмесячного простоя. Необходимо было вложиться в вентиляцию воздуха, стоимость самых небольших рециркуляторов начинается от 11 тысяч рублей, у нас их 11 самых разных. Кроме этого, около 60 тысяч рублей ежемесячно приходиться тратить на обработку помещений и закуп масок".

При этом количество посетителей, по ее словам, по сравнению с прошлым годом, значительно уменьшилось. Сейчас в клуб большей ходят постоянные клиенты — те, кто занимаются здесь уже многие годы.

Добавим, с 1 октября сотрудники Роспотребнадзора в Алтайском крае провели уже 2754 мероприятия. Это как специализированные рейды, так и контрольные проверки соблюдения мер профилактики ковида. По факту нарушений требований на предприятиях выдано 277 предписаний, в отношении физлиц составлено 216 протоколов. Напомним, штраф за несоблюдение профилактических мер для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.