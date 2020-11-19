Капитан сборной России по футболу извинился за разгромное поражение от Сербии

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками за разгромное поражение от команды Сербии в Лиге наций со счетом 0:5.

Как пишет Telegram-канал Life shot, сам матч спортсмен назвал недоразумением и возложил всю ответственность на самих футболистов.

"Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор", – сказал Джикия.

Напомним, что минувшей ночью сборная России в Белграде проиграла сербской команде с разгромным счетом 0:5. Четыре мяча россияне пропустили в первом тайме, еще один – во втором. Российская команда заняла второе место в своей группе Лиги наций, пропустив вперед венгров.