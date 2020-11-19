Капитан сборной России по футболу извинился за разгромное поражение от Сербии

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками за разгромное поражение от команды Сербии в Лиге наций со счетом 0:5.
Как пишет Telegram-канал Life shot, сам матч спортсмен назвал недоразумением и возложил всю ответственность на самих футболистов.
"Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор", – сказал Джикия.
Напомним, что минувшей ночью сборная России в Белграде проиграла сербской команде с разгромным счетом 0:5. Четыре мяча россияне пропустили в первом тайме, еще один – во втором. Российская команда заняла второе место в своей группе Лиги наций, пропустив вперед венгров.
Комментарии
Дзюба избежал позора?
Позорники. Зажрались.
не надоело извиняться постоянно?
Братушки накидали полную панамку.
И даже не знаю кто больше опозорился ?
Дзюба или уссатый?
Россия- Сербия 0:5, Германия- Испания 0:6. Российская сборная играет в футбол как чемпионы мира Германия, только чуть лучше)))
0-5 в футболе это как 0-10 в хоккее
Дзюба во избежании такого позора видео с собой в инет выложил
С их зарплатами можно извиняться хоть каждый день!
Вот правильное было предложение - на з/п футболистам собирать смс-ками с болельщиков, а больным детям на лечение брать с Газпрома и Роснефти.
И чтобы они не извинялись, а убеждали болельщиков, что они могут лучше - "просто поддержи, кинь мне хотя бы 10 руб. и я не подведу!"