Работники алтайской молочной компании украли 140 кг масла

Представитель одной из молочных компаний в Алтайском крае обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестные похитили со склада семь 20-килограммовых коробок сливочного масла. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались работники предприятия: маслодел, аппаратчик и водитель молоковоза. Воспользовавшись служебным положением и удобным моментом, мужчины похитили продукцию.

Задержанные во всем признались. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ранее в Барнауле росгвардейцы задержали двух мужчин, которые попытались украсть из девятиэтажки двигатель старого лифта.