Работники алтайской молочной компании украли 140 кг масла

Представитель одной из молочных компаний в Алтайском крае обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестные похитили со склада семь 20-килограммовых коробок сливочного масла. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались работники предприятия: маслодел, аппаратчик и водитель молоковоза. Воспользовавшись служебным положением и удобным моментом, мужчины похитили продукцию.
Задержанные во всем признались. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Ранее в Барнауле росгвардейцы задержали двух мужчин, которые попытались украсть из девятиэтажки двигатель старого лифта.
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У ручья
А вот были бы они чиновниками и стырили бы бюджетные миллионы, тогда бы им погрозили пальчиком или даже перевели в разряд свидетелей. Они бы подтвердили, что масло само утекло...