Как в Алтайском крае работают частные дома для престарелых

В Алтайском крае один за другим открываются коммерческие дома для престарелых. Среди крупных новичков – "Новые зори", "Домашний уют", "Южный". Услуги пансионатов востребованы, но пока слишком дороги для многих желающих ими воспользоваться. По словам предпринимателей, если на Алтае будет развиваться частно-государственное партнерство в сфере социального обслуживания, пансионатов будет на порядок больше, а проживание в них – доступнее.

Как может быть и почему у нас по-другому?

Сейчас в Алтайском крае частные дома для престарелых не сотрудничают с государством. Между тем в других регионах частно-государственное партнерство уже развито, особенно в Московской и Ленинградской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Местные пенсионеры на одинаковых условиях получают помощь и в государственных, и частных домах для престарелых в рамках федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". В обоих случаях за проживание они отдают не более 75% своей пенсии. Остальные расходы берет на себя государство, выплачивая поставщикам услуг компенсацию. Бизнесу это дает дополнительных клиентов и как результат – финансовую стабильность, а пожилым людям – возможность выбора.

В нашем регионе подобное сотрудничество пока невозможно: в Алтайском крае очень скромные размеры компенсации. Как рассказывают бизнесмены, алтайский пансионат может получить в качестве компенсации в среднем 4-6 тыс. руб. на человека в месяц. Для сравнения: в Москве доплата составляет около 2,5 тыс. руб. на человека в день (по данным forbes.ru). Такие серьезные отличия обусловлены тем, что каждый регион самостоятельно устанавливает тарифы на социальные услуги и разрабатывает свои формулы для расчета компенсации. Выплачивается компенсация из регионального бюджета.

Плата за проживание в алтайских пансионах варьируется от 25 до 40 тыс. руб. в месяц. Средняя пенсия в регионе около 15 тыс. руб. И предприниматели стоят перед выбором: либо по договору с государством получить максимум 14-16 тыс. руб. в месяц за проживание одного постояльца (75% пенсии + компенсация), либо полную сумму, если условия будут чисто коммерческими. Бизнес выбирает последнее.

Ситуация изменится, если размеры компенсации в Алтайском крае вырастут минимум в два раза. "Конечно, мы были бы рады сотрудничеству с государством. И на это надеемся. Неоднократно мы обращались по этому вопросу к руководству регионального Министерства соцзащиты, но пока результата нет", – отмечает специалист по общим вопросам пансионата "Домашний уют" Таисья Алексанкина.

В чем преимущества пансионатов?

Пансионаты удобны тем, что для устройства в них не нужно собирать множество документов, как в случае с государственными домами для престарелых (длинный список документов можно посмотреть здесь – пункт 2.3 приказа регионального Министерства соцзащиты "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском крае"). В основном от будущих постояльцев пансионаты просят паспорт, медицинский полис, СНИЛС, выписку из амбулаторной карты, с нынешнего года – результаты теста на коронавирус.

Второе важное преимущество – в пансионатах именно постояльцы и их родные решают, какие услуги им нужно оказать и в каких объемах (как часто помогать совершать гигиенические процедуры, выходить на прогулки, на какой период нужна ночная сиделка и т.д.). А в государственных учреждениях люди обслуживаются по индивидуальным программам предоставления социальных услуг, которые для них разрабатывают сотрудники органов соцзащиты. При этом далеко не всегда программы полностью соответствует потребностям граждан.

Можно ли пристроить человека на короткий срок?

Во всех пансионатах возможно длительное и кратковременное проживание (меньше месяца). По словам руководителей пансионатов, наиболее востребован длительный вариант. Спрос на кратковременное размещение заметно вырастает летом и на новогодних каникулах. В это время многие ездят в отпуск, делают ремонт, поэтому семьям нужна посторонняя помощь в уходе за пожилыми родственниками.

"Кто-то в принципе не хочет надолго расставаться. Они привозят к нам своих родственников на несколько недель, чтобы получить передышку, а потом снова забирают домой. Сами знаете, уход за престарелыми людьми, особенно если они обездвижены и страдают деменцией, отнимает много сил. У нас уже много клиентов, с которыми мы так сотрудничаем", – рассказывает директор пансионата "Семейный дом" Инна Ермолаева.

Еще одна причина, по которой клиенты выбирают кратковременное размещение, – потребность в реабилитации пожилых людей после инсультов, травм.

"Чтобы человек как можно быстрее восстановился, нужен специальный уход, а не в каждой семье его могут обеспечить, – комментирует директор пансионата "Новые зори" Павел Ракитный. – Сейчас мы работаем над развитием этого направления, вводим занятия лечебной физкультурой. Я думаю, оно перспективное".

Где находятся пансионаты?

Сейчас в Алтайском крае работает четыре крупных пансионата: "Новые зори", "Домашний уют", "Семейный дом" и "Южный". "Новые зори" расположены рядом с Барнаулом в одноименном поселке Павловского района, "Домашний уют" – в поселке Александровском Алейского района, "Южный" и "Семейный дом" – в краевом центре.

"Семейный дом" и "Южный" размещаются в трехэтажных коттеджах. Вместительность первого – около 30 человек, второго – около 50. Другие пансионаты находятся в бывших бюджетных учреждениях: "Новые зори" – в здании больницы (два этажа), "Домашний уют" – в здании школы (три этажа). Они рассчитаны на 100 и 120 человек соответственно. В обоих пансионатах проведена масштабная реконструкция, и там и там сейчас устанавливают лифты, чтобы создать максимально безбарьерную среду.

Кстати, что касается создания безбарьерной среды, то здесь бизнес получает поддержку от государства. К примеру, пансионат "Новые зори" выиграл губернаторский грант на установку удобного пандуса, по которому пожилые постояльцы на колясках смогут спуститься во двор без посторонней помощи. У пансионата огромная зеленая территория (70 соток), а прямо за ним – сосновый бор. После монтажа пандуса пожилым людям будет проще совершать прогулки.

От чего зависит стоимость услуг?

Стоимость проживания в пансионатах главным образом зависит от того, сколько человек размещено в номере и способности постояльцев к самообслуживанию. Наибольшим спросом пользуются двухместные номера. В них, как показывает практика, пожилым людям комфортней всего. С одной стороны, им не одиноко, с другой – есть ощущение собственного пространства.

Базовый комплекс услуг у пансионатов примерно одинаковый. В него входят проживание с пятиразовым питанием, круглосуточный уход, медицинское сопровождение (контроль за тем, чтобы человек вовремя принимал лекарства, измерение давления, постановка капельницы и т. д.). Все пансионаты заключают договоры с лечебными учреждениями, чтобы постояльцы могли получать помощь узких специалистов. Дополнительные опции с каждым клиентом обговариваются отдельно и вносятся в договор.

Самый острый вопрос, который сейчас стоит перед постояльцами и их семьями, – это возможность видеться в условиях пандемии. Прежде родственники могли приезжать в пансионат каждый день. Рядом с паллиативными больными им разрешалось оставаться на ночь. Сейчас же визиты близких стараются свести к минимуму ради безопасности пожилых людей. Где-то предлагают общаться исключительно по видеосвязи, где-то по-прежнему разрешают приезжать – раз в одну-две недели.

Что откроется в ближайшее время?

Частные дома для престарелых оказались востребованными на Алтае. Пансионат "Южный" – это федеральная сеть – рассматривает возможность открытия в регионе второго филиала. Как рассказывает директор барнаульского пансионата Дмитрия Трофименко, скорее всего, он также откроется в краевом центре.

Второй филиал вскоре запустит и "Семейный дом". Он будет рассчитан максимум на 15 человек. По словам Инны Ермолаевой, здесь будет сделан уклон на кратковременное проживание с целью реабилитации.

Представители "Домашнего уюта" и "Новых Зорь" о создании дополнительных подразделений пока не говорят. Очевидно, им еще есть куда "расти" в рамках тех площадей, которыми они располагают, чтобы довести заполняемость до 100%. Сейчас эти пансионаты загружены менее чем наполовину.

Альтернативы пансионатам

Государственные дома для престарелых

В рамках системы социальной защиты в Алтайском крае работает 20 домов-интернатов общего типа, в которых престарелые и инвалиды получают помощь в условиях стационара. Как отмечают в Министерстве соцзащиты Алтайского края, в государственных домах-интернатах возможно и кратковременное проживание. "Время пребывания в учреждении не ограничено: от недели до года и более", – пояснили в ведомстве. Но чтобы определить человека на короткий срок, нужно собрать тот же самый пакет документов, что и при длительном проживании.

Сиделки

В Барнауле разовое посещение сиделки стоит 400 руб. Если вам нужна сиделка на будние дни, допустим, с 8 утра до 7 вечера, то ее услуги вам обойдутся примерно в 25 тыс. руб. в месяц. Если требуется круглосуточное пребывание сиделки, то это будет стоить 33 тыс. руб. в месяц, плюс от вас потребуется обеспечить сиделку питанием и спальным местом.