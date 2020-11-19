Более половины россиян назвали себя настоящими мужчинами

56% респондентов в России считают себя настоящими мужчинами, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ, в котором участвовало 1600 представителей мужского пола.

Так, главными качествами "настоящего мужчины" россияне назвали мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%), физическую силу (9%) и смелость (9%). А вот самостоятельность и справедливость респонденты в меньшей степени связывают с этим образом.

При этом отмечается, что мужчина чувствует себя гораздо увереннее в соответствии образу, если он занимает высокую должность, хорошо зарабатывает и имеет большую семью.

Кроме того, в России мужчины убеждены, что ключевые события в их жизни должны произойти до 30 лет. Так, съехать от родителей и найти работу следует до 21 года, жениться – до 25 лет, а завести ребенка настоящий мужчина должен к 27 годам.