Незаконная история. В барнаульский музей передали добычу "черных археологов"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский государственный краеведческий музей на днях пополнился новыми экспонатами. Интерес их в том, что изъяты они были у "черных копателей", незаконно проводивших археологические раскопки в Алтайском крае с помощью металлоискателей. На торжественной передаче артефактов присутствовал корреспондент amic.ru.

Как рассказала на встрече заместитель начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Рябцева Ксения, пограничным управлением ФСБ в Алтайском крае впервые были пойманы "черные археологи". При них были артефакты, в том числе найденные на территории Локтевского сереброплавильного завода. Данные предметы представляют историко-культурную ценность. По заключению экспертов, самыми ценными являются наконечник медный стрелы раннескифского периода (IX-VI в. до н. э.) и зажигалка немецкого производства начала XIX века. В отношении копателей возбудили административное дело и оштрафовали. Сотрудники ведомства надеются, что данный прецедент станет для всех любителей незаконных раскопок предупреждением. Необходимо отметить, что оценочная стоимость изъятых предметов составила менее 100 тысяч рублей, будь она больше, нарушителям грозила бы уже уголовная ответственность.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия разъясняет: с 2013 года в крае преследуются по закону любые незаконные археологические раскопки. Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности. Любой найденный с использованием специальных технических средств поиска и изъятый предмет может относиться к археологическим и залегать в культурном слое, независимо от места обнаружения (пашня, пляж и другие места) и формы собственности земельного участка, что влечет нарушение закона.