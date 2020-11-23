Занять на зарплату. Как МФО поддерживают бизнес, пострадавший в кризис

К началу октября 2020 года почти 4,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили займы от МФО. Это коснулось и тех компаний, чье финансовое положение ухудшилось во время пандемии. Такие данные приводит ЦБ РФ в материале "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования".
На что бизнес берет микрозаймы?
Значительную часть микрозаймов выдали на покрытие непредвиденных издержек и поддержание деятельности малого и среднего бизнеса. В том числе на выплату заработной платы и погашение долгов перед поставщиками.
При этом более половины МФО сделали процесс рассмотрения заявок быстрее и проще. Кроме того, во многих регионах появились новые продукты от кредиторов, призванные поддержать пострадавшие предприятия.
А так ли просто получить деньги физическим лицам?
Кризис, вызванный пандемией, вынуждает обращаться за помощью в микрофинансовые организации не только предпринимателей. При этом заемщики стали более требовательны к МФО и ищут наиболее выгодные варианты займов.
В МФО также стараются быть более лояльными к клиентам. Кредиторы понимают, что многие заемщики работают неофициально и не могут предоставить полный пакет документов. Поэтому шанс получить одобрение заявки в МФО намного выше, чем в банке.
Кроме того, легальные МФО предлагают очень выгодные варианты. Например, для автовладельцев оптимальным будет заем под залог ПТС. Помимо выгодной процентной ставки и возможности получить до 500 тысяч рублей наличными, такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.
Главное – выбирать компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ, например, финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).
Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий: выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.
Если вы хотите получить еще больше актуальной информации о мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.
Офис финансовой группы "Содействие":
ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 30 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на ноябрь 2020 года.