Занять на зарплату. Как МФО поддерживают бизнес, пострадавший в кризис

К началу октября 2020 года почти 4,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили займы от МФО. Это коснулось и тех компаний, чье финансовое положение ухудшилось во время пандемии. Такие данные приводит ЦБ РФ в материале "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования".

На что бизнес берет микрозаймы?

Значительную часть микрозаймов выдали на покрытие непредвиденных издержек и поддержание деятельности малого и среднего бизнеса. В том числе на выплату заработной платы и погашение долгов перед поставщиками.

При этом более половины МФО сделали процесс рассмотрения заявок быстрее и проще. Кроме того, во многих регионах появились новые продукты от кредиторов, призванные поддержать пострадавшие предприятия.

А так ли просто получить деньги физическим лицам?

Кризис, вызванный пандемией, вынуждает обращаться за помощью в микрофинансовые организации не только предпринимателей. При этом заемщики стали более требовательны к МФО и ищут наиболее выгодные варианты займов.

В МФО также стараются быть более лояльными к клиентам. Кредиторы понимают, что многие заемщики работают неофициально и не могут предоставить полный пакет документов. Поэтому шанс получить одобрение заявки в МФО намного выше, чем в банке.

Кроме того, легальные МФО предлагают очень выгодные варианты. Например, для автовладельцев оптимальным будет заем под залог ПТС. Помимо выгодной процентной ставки и возможности получить до 500 тысяч рублей наличными, такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.