Алтайскому предпринимателю запретили опрыскивать поля с несерийного самолета

Павловский районный суд Алтайского края по иску транспортной прокуратуры запретил предпринимателю опрыскивать поля химикатами на несерийном самолете. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установили правоохранители, летом 2020 года индивидуальный предприниматель выполнял авиационно-химические работы на единичном экземпляре самолета СП-32Б1 в Шипуновском районе, не имея сертификата эксплуатанта.

Из-за этого барнаульский транспортный прокурор направил в суд иск, в котором попросил признать действия бизнесмена незаконными, и запретить ему опрыскивать поля на этом воздушном судне до получения необходимого сертификата. Павловский районный суд, в свою очередь, требования прокурора полностью удовлетворил.