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Новости

Алтайскому предпринимателю запретили опрыскивать поля с несерийного самолета

, ИА "Амител"
Бизнесмен выполнял авиационно-химические работы в Шипуновском районе
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Павловский районный суд Алтайского края по иску транспортной прокуратуры запретил предпринимателю опрыскивать поля химикатами на несерийном самолете. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установили правоохранители, летом 2020 года индивидуальный предприниматель выполнял авиационно-химические работы на единичном экземпляре самолета СП-32Б1 в Шипуновском районе, не имея сертификата эксплуатанта.

Из-за этого барнаульский транспортный прокурор направил в суд иск, в котором попросил признать действия бизнесмена незаконными, и запретить ему опрыскивать поля на этом воздушном судне до получения необходимого сертификата. Павловский районный суд, в свою очередь, требования прокурора полностью удовлетворил.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

19.11.2020 14:42
- гость -

разрешения на полеты он имел, маршруты ему согласовывали и при этом у него не было сертификата на эксплуатацию, как так?

19.11.2020 14:43
- гость -

А этот реестр ненастоящий?
https://reestrinform.ru/reestr-gvs/vozdushnoe-sudno-RA-0711A.html

19.11.2020 14:47
- гость -

так вроде все подобные самолеты (или большинство) регистрируются как "единичные экземпляры", иначе там проблем много

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