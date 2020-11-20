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Центр "Мой бизнес" предлагает алтайским бизнесменам бесплатное продвижение в Китае

, ИА "Амител"
Предприниматели смогут без каких-либо затрат разместить свои объявления на ведущих китайских маркетплейсах

Центр "Мой бизнес" предлагает предпринимателям Алтайского края воспользоваться бесплатной услугой по размещению объявлений на крупнейшей азиатской платформе Epinduo. Товары алтайских бизнесменов будут размещены не только на самой площадке, но и на платформе Tmall и JD.com, а также будут продвигаться по каналам WeChat. 

Какие преимущества дает Epinduo?

Вы получаете всю сумму за товар обратно вне зависимости от того, продан он целиком или нет. Вам не нужно забирать продукцию обратно. Она будет реализована благодаря развернутой сети магазинов. На площадке строго соблюдаются принципы защиты интеллектуальной собственности, поэтому при продаже товаров регистрируется торговый знак для защиты от подделок. Также Epinduo ежемесячно предоставляет данные о продаже продукции и совместный выбор пути для увеличения объема продаж.

Какие товары наиболее востребованы?

В Китае, по оценке экспертов, наиболее ценятся такие товары, как: безалкогольные напитки; детское питание; диетические и диабетические продукты; кондитерские изделия; консервированная продукция; макаронные изделия; маслопродукты / жир; мед и продукты пчеловодства; мелкофасованные продукты питания, мука и крупы, орехи, сухари, сухофрукты; снековая и соевая продукция, специи и пряности, хлебобулочные изделия, чай и кофе.

Как подать заявку?

Подать заявку на размещение товаров для продвижения на китайском рынке можно через сайт мойбизнес22.рф или по телефону: 8-800-222-8322.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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