Ледяной дождь обрушился на Владивосток и превратил город в царство Снежной королевы

Настоящий ледниковый апокалипсис наступил во Владивостоке 19 ноября. Ночной дождь превратил улицы города в царство Снежной королевы. "Красиво, но был бы еще свет", – отмечают местные жители. Упавшие под тяжестью льда деревья повредили электропровода и оставили без света несколько районов города. Из-за обледенения путей также приостановлено железнодорожное сообщение. Жители Владивостока и окрестностей сообщают об отключениях отопления, воды и проблемах с интернетом, – сообщает Lenta.ru.

Собрали страшно красивые снимки (и одно сногсшибательное видео) из соцсетей.