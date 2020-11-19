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Новости

Алтайские единороссы отстояли социальные поправки в краевой бюджет на 2021 год

, ИА "Амител"
Предложения касаются индексации выплат, программ благоустройства, а также реабилитации жителей, перенесших коронавирус
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Накануне на заседании совета фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании парламентарии обсудили поправки в региональный бюджет на 2021 год. Большинство предложений единороссов было поддержано краевым правительством. Информация размещена на сайте партии.

Министр финансов региона Данил Ситников рассказал об изменениях в краевой бюджет на 2021 год, которые ожидаются ко второму чтению. По словам министра, при доработке федерального бюджета правительство РФ выделило Алтайскому краю дополнительно почти 16,3 млрд рублей, в том числе около 2,4 млрд – дотации на зарплату.

"Большая часть межбюджетных трансфертов имеет целевое значение. Это социальные выплаты, развитие системы образования региона – строительство технопарков и других объектов образования, новые средства на компенсацию расходов сельскому хозяйству, конкретные цифры на реализацию программы благоустройства дворовых и общественных территорий", – отметил Ситников.

Говоря о поправках, поступивших от ЕР при первом чтении закона о краевом бюджете, министр финансов заявил, что большинство из них были учтены в итоговом документе. 

К примеру, это предложение проиндексировать ежемесячные пособия на ребенка и региональный материнский капитал на уровень инфляции с 1 января. Индексация составит 4%. Так, маткапитал в новом году составит 57 600 рублей. Нашло поддержку в правительстве края и предложение "Единой России" проиндексировать ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий на уровень инфляции с 1 июля 2021 года. При индексации на 4% размер составит 640 рублей, а там, где он был 595 рублей, – станет 620 рублей.

Также по инициативе единороссов ко второму чтению размер субсидии на реализацию региональной программы поддержки местных инициатив увеличен на 50 млн рублей и составит 300 млн рублей. Также правительство согласилось с депутатами в необходимости сохранить объем финансирования проекта "Городская среда". Ко второму чтению бюджета дополнительно выделено 134,6 млн рублей.

Кроме того, поддержку правительства получили предложения об индексации зарплат бюджетникам, выделению средств на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов, на техническую и технологическую модернизацию развития сельского хозяйства и ряд других.

Отдельный разговор состоялся о мерах поддержки и развития системы здравоохранения. По словам министра, при общем объеме поправок, представленных комитетом по здравоохранению, более 2 млрд рублей, ко второму чтению правительство предлагает увеличение расходов на здравоохранение на сумму 1,2 млрд рублей.

Зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева уточнила у министра судьбу предложения фракции по выделению 80 млн рублей на реабилитацию медиков, работающих с ковидными пациентами. Данил Ситников ответил, что на данный момент, "как промежуточное решение, правительство предлагает сохранить в расходной части краевого бюджета средства на реабилитацию медицинских работников – приобретение путевок". 

Секретарь реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что средства на реабилитацию врачей, перенесших коронавирус, нужно предусмотреть в любом случае, не дожидаясь инициатив с федерального уровня.

"Сегодня она требуется не только врачам, но и жителям края, тяжело перенесшим инфекцию. Не учитывать это в бюджете мы не можем, субъект должен принимать и самостоятельные решения по данному вопросу, – подчеркнул Романенко. – Если сегодня отсутствует ясность или мы не можем сегодня определить конкретные цифры на эти цели, давайте брать на себя обязательства по проработке данного вопроса, и однозначно в 2021 году принимать решение о мерах реабилитации".

Подводя итоги обсуждения, руководитель фракции ЕР Сергей Приб поблагодарил разработчиков законопроекта за конструктивное сотрудничество.

Все поправки и предварительные решения, которые прозвучали на данном совещании, а также предложения, направленные другими фракциями и комитетами, будут рассмотрены на заседании рабочей группы по бюджету 19 ноября, а после этого вынесены на обсуждение в ходе сессии 27-го числа.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

19.11.2020 17:00
- гость -

поддержку правительства получили предложения об индексации зарплат бюджетникам

Федеральным?

19.11.2020 17:04
- гость -

От кого отстаивали? Кто не давал или запрещал...

19.11.2020 17:06
- гость -

Сволочи.

19.11.2020 17:48
- гость -

О народе всё думают, ночей не спят.

19.11.2020 18:01
- гость -

Учитесь писать! Отличный матерриал! Пресслужба не зря свой хлеб с икрой ест! Маткапитал, это федеральные деньги...

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