Улетный ужин. Куриные крылышки по рецепту от Sofi

Эти куриные крылышки должны попробовать все, уверена фудблогер Sofi. По ее мнению, особенно оценят такой ужин мужчины. Дети, кстати, тоже будут в восторге. Итак, готовим.

Куриные крылышки в глазури

Что потребуется?

1,5 кг куриных крыльев

1 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец, сушеный чеснок и кайенский перец (по вкусу)

Глазурь

1 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. тертого свежего имбиря

1 долька чеснока

несколько колец перца чили

50 мл соевого соуса

1 ч. л. меда (можно заменить сахаром)

1 ст. л. лимонного сока или винного уксуса

1 ч. л. кукурузного крахмала

Как готовить?

1. Духовой шкаф поставить разогреваться до 160 градусов. Куриные крылья промыть, обсушить бумажными полотенцами и разделить ножом на три части (убрав третью фалангу). Полить растопленным сливочным маслом, оливковым маслом, добавить соль и специи. Перемешать. Оставить при комнатной температуре на 10-15 минут. Распределить на противне, застеленным пергаментом, и отправить в духовой шкаф на 18-20 минут.

2. Для глазури в сотейнике растопить сливочное масло и отправить туда имбирь, чеснок и перец чили (можно сушеные). Прогреть одну минуту и влить соевый соус с медом. Довести практически до кипения и аккуратно влить крахмал (разведенный в 1 ст. л. воды). Постоянно помешивая, подержать на огне 30-40 секунд.

3. Получившимся соусом покрыть крылья (через 20 минут после выпекания) и отправить запекаться еще на 5-7 минут при 180 градусах. Посыпать мелко рубленой петрушкой или кинзой и подавать с долькой лайма или лимона.

Приятного аппетита!

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