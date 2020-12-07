Елка и не только. Как оригинально украсить интерьер к новогоднему празднику

Иногда чтобы создать в доме атмосферу праздника недостаточно украсить елку и повесить гирлянду. Большую роль играют и различные тематические аксессуары, которые будут органично смотреться в интерьере. Центр цветов и декора "Соцветие" предлагает разнообразить традиции и удивить близких оригинальным новогодним оформлением.

Это может быть небольшая фигурка – символ праздника, ароматный хвойный венок или рождественская композиция со свечами. Их можно дополнить шарами, шишками, бантами, лентами и бусинами. Талантливые флористы и декораторы учтут все пожелания и создадут оригинальную новогоднюю композицию, которая будет радовать вас и ваших родных, создавая ощущение праздника.

Декорируем новогодний стол

Кстати, новогодний стол тоже можно необычно украсить. И мы не о заливном и оливье. В "Соцветии" можно найти готовые решения для праздничного застолья или заказать композицию с учетом личных пожеланий, например, сделать акцент на особенностях интерьера. Хорошо будут выглядеть новогодние композиции со свечами: свет живого огня сочетается с отблеском новогодних гирлянд на елке.

Венок как украшение интерьера

Один из оригинальных и стильных вариантов декора – новогодние венки из еловых ветвей и шишек. Раньше мы видели их только в иностранных фильмах, но теперь традиционное рождественское украшение завоевывает все больше поклонников и в нашей стране.

Обычно венок размещают на входной двери, однако не менее гармонично он будет выглядеть и в других точках вашего дома. Уместным дополнением такой природной композиции станут миниатюрные новогодние игрушки и бусины.

Что касается цветовой гаммы, в "Соцветии" подберут вариант, который органично впишется в общий стиль помещения и статус мероприятия. Любую композицию можно оформить как в теплых пастельных тонах, так и в ярких и насыщенных цветовых сочетаниях.

Кроме того, в салонах "Соцветие" сейчас большой выбор искусственных елей и разнообразных игрушек для их украшения. Нарядные деревья в сочетании с новогодними композициями, венками, сувенирами и другими элементами декора станут основой для создания волшебной атмосферы в новогоднюю ночь.

Центр цветов и декора "Соцветие"

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