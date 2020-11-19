Владимир Путин спрогнозировал увеличение ненефтегазовых доходов в России

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал увеличение ненефтегазовых доходов российского бюджета. Его слова приводит ТАСС.

В четверг, 19 ноября, глава государства встретился с руководителем ФНС Даниилом Егоровым, который отметил, что относительно поступлений без фактора углеводородов "мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году".

"Это хорошо, это значит, что всё-таки ненефтегазовый доход у нас стабильный... Я думаю, может быть, даже и повыше станет", — ответил президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассчитывает на то, что Россия сохранит стабильность рубля вопреки вероятным колебаниям курса доллара из-за выборов в США. Тогда российский лидер отметил, что важно не само значение курса российской валюты, а его предсказуемость.