И плакать, и смеяться. Когда детей оставили дома одних

Фото из сети Интернет

Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября. Празднику без малого уже 66 лет, и посвящен он деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Наши цветы жизни – самые уязвимые члены общества, поэтому в разных странах 20 ноября силами общественных и коммерческих организаций проводятся различные благотворительные акции и мероприятия.

А мы к этому дню собрали душераздирающую для родителей подборку фотографий, на которых детей оставили без присмотра "всего на минуточку".