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Новости

Алтай назвали в числе регионов, которые могут выиграть от ковидных ограничений в Москве

, ИА "Амител"
Специалисты прогнозируют, что поток туристов хлынет не в обе столицы, а в другие регионы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Туроператоры назвали российские регионы, куда могут отправиться путешественники, которым не по вкусу новогодние ограничения из-за коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, отдыхающие могут предпочесть Алтайский и Краснодарский края, Татарстан, Крым, Калининградскую область. Причем это будут туристы не из двух столиц, которые, по прогнозам АТОР, в основном останутся дома, а те, кто планировал посетить на новогодние каникулы Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, в столице до 15 января запрещена ночная работа ресторанов, проведение развлекательных мероприятий в клубах, барах, боулинг-клубах и т.п. Максимальная заполняемость музейных, театральных и концертных залов не может превышать 25%.

До середины января действуют ограничения и в Санкт-Петербурге. Заполняемость театральных и концертных залов не должна превышать 50%, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью.

Как уже сообщал amic.ru, ограничения в плане развлечений ранее ввели и в Алтайском крае. Так, с 23:00 до 06:00 запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

Кроме того, 18 ноября стало известно, что на ближайшем заседании оперштаба власти рассмотрят возможность введения запрета массовых новогодних гуляний. В частности, вне закона могут оказаться новогодние представления, дискотеки и другие подобные мероприятия на предприятиях общепита и в культурных учреждениях.

Впрочем, в АТОР подчеркивают, что туристы поедут в названные Ассоциацией регионы не за вечеринками, а "за природой, погодой и катанием". 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.11.2020 06:53
- гость -

Они настолько глупы, что не понимают разницу между Алтайским краем и Республикой Алтай?

20.11.2020 06:59
- гость -

Идите вы к себе, я нынче летом даже в горы не смог съездить т.к. там даже остановится не где было. Сидите дома Москвичи летом не разносите заразу как развезли по всей стране весной.

20.11.2020 07:05
- гость -

Плюсов для населения Алтайского края, от этого , не вижу.

20.11.2020 07:13
- гость -

То москвичей одна зараза.

20.11.2020 07:25
- гость -

кругом сплошная польза

20.11.2020 07:26
Гость

Надо успеть посетить Набережную и туркластер до "понаехавших".

20.11.2020 07:50
- гость -

6-59
Запятые? Не. Не слышал.

20.11.2020 08:27
ПЕТР

Будем наблюдать очередные "рекорды" по эпидемии в феврале марте?!

20.11.2020 08:29
- гость -

Как сказал ОН. Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой

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