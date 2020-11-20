Алтай назвали в числе регионов, которые могут выиграть от ковидных ограничений в Москве

Туроператоры назвали российские регионы, куда могут отправиться путешественники, которым не по вкусу новогодние ограничения из-за коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, отдыхающие могут предпочесть Алтайский и Краснодарский края, Татарстан, Крым, Калининградскую область. Причем это будут туристы не из двух столиц, которые, по прогнозам АТОР, в основном останутся дома, а те, кто планировал посетить на новогодние каникулы Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, в столице до 15 января запрещена ночная работа ресторанов, проведение развлекательных мероприятий в клубах, барах, боулинг-клубах и т.п. Максимальная заполняемость музейных, театральных и концертных залов не может превышать 25%.

До середины января действуют ограничения и в Санкт-Петербурге. Заполняемость театральных и концертных залов не должна превышать 50%, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью.

Как уже сообщал amic.ru, ограничения в плане развлечений ранее ввели и в Алтайском крае. Так, с 23:00 до 06:00 запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

Кроме того, 18 ноября стало известно, что на ближайшем заседании оперштаба власти рассмотрят возможность введения запрета массовых новогодних гуляний. В частности, вне закона могут оказаться новогодние представления, дискотеки и другие подобные мероприятия на предприятиях общепита и в культурных учреждениях.

Впрочем, в АТОР подчеркивают, что туристы поедут в названные Ассоциацией регионы не за вечеринками, а "за природой, погодой и катанием".