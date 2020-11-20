Алтай назвали в числе регионов, которые могут выиграть от ковидных ограничений в Москве

Туроператоры назвали российские регионы, куда могут отправиться путешественники, которым не по вкусу новогодние ограничения из-за коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге.
Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, отдыхающие могут предпочесть Алтайский и Краснодарский края, Татарстан, Крым, Калининградскую область. Причем это будут туристы не из двух столиц, которые, по прогнозам АТОР, в основном останутся дома, а те, кто планировал посетить на новогодние каникулы Москву и Санкт-Петербург.
Напомним, в столице до 15 января запрещена ночная работа ресторанов, проведение развлекательных мероприятий в клубах, барах, боулинг-клубах и т.п. Максимальная заполняемость музейных, театральных и концертных залов не может превышать 25%.
До середины января действуют ограничения и в Санкт-Петербурге. Заполняемость театральных и концертных залов не должна превышать 50%, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью.
Как уже сообщал amic.ru, ограничения в плане развлечений ранее ввели и в Алтайском крае. Так, с 23:00 до 06:00 запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.
Кроме того, 18 ноября стало известно, что на ближайшем заседании оперштаба власти рассмотрят возможность введения запрета массовых новогодних гуляний. В частности, вне закона могут оказаться новогодние представления, дискотеки и другие подобные мероприятия на предприятиях общепита и в культурных учреждениях.
Впрочем, в АТОР подчеркивают, что туристы поедут в названные Ассоциацией регионы не за вечеринками, а "за природой, погодой и катанием".
Комментарии
Они настолько глупы, что не понимают разницу между Алтайским краем и Республикой Алтай?
Идите вы к себе, я нынче летом даже в горы не смог съездить т.к. там даже остановится не где было. Сидите дома Москвичи летом не разносите заразу как развезли по всей стране весной.
Плюсов для населения Алтайского края, от этого , не вижу.
То москвичей одна зараза.
кругом сплошная польза
Надо успеть посетить Набережную и туркластер до "понаехавших".
6-59
Запятые? Не. Не слышал.
Будем наблюдать очередные "рекорды" по эпидемии в феврале марте?!
Как сказал ОН. Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой