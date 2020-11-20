Небольшой снег и до -15. Прогноз погоды в Алтайском крае на 20 ноября

В пятницу, 20 ноября, в Алтайском крае похолодает до -15 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, в утренние часы ожидается изморозь, а на дорогах будет гололедица. Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, однако местами столбики термометров опустятся до -15 градусов. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, при усилениях – до 13 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток прогнозируется от -8 до -10 градусов. Как и в целом по региону, ожидается гололедица и небольшой снег. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду, без порывов.