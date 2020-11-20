"Родившая" Алина Кабаева появилась на публике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева после волны слухов о вторых родах вышла в свет. Как заметили поклонники, бывшая спортсменка посетила публичное мероприятие со своим тренером Ириной Винер. Информация об этом появилась на фан-странице наставницы.
Отметим, что Алина Кабаева отказалась от светской жизни в 2018 году и с тех пор старается не делиться подробностями о себе и своих близких. Этим гимнастка только подогревает к себе общественный интерес, что нередко становится поводом для новых слухов.
Так, ранее пользователи Сети бурно обсуждали возможную вторую беременность 37-летней Кабаевой и ее тайные роды. Доказательств в пользу этих слухов нет и не было, а сама гимнастка информацию никак не прокомментировала.
Комментарии
Отец то кто?
От кого она забеременела-то?
непорочное
От Навального
А у ваших детей отец кто? Тоже не известно?
Убийство царя со всей семьёй вполне нормальное дело для России. Вот они и скрываются.
"Сына Бог им дал в аршин".
Кого родила? Мальчик или девочка?
"мамка" с девочкой
сколько же имбецилов...
Негр надул!