"Родившая" Алина Кабаева появилась на публике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева после волны слухов о вторых родах вышла в свет. Как заметили поклонники, бывшая спортсменка посетила публичное мероприятие со своим тренером Ириной Винер. Информация об этом появилась на фан-странице наставницы.

Отметим, что Алина Кабаева отказалась от светской жизни в 2018 году и с тех пор старается не делиться подробностями о себе и своих близких. Этим гимнастка только подогревает к себе общественный интерес, что нередко становится поводом для новых слухов.

Так, ранее пользователи Сети бурно обсуждали возможную вторую беременность 37-летней Кабаевой и ее тайные роды. Доказательств в пользу этих слухов нет и не было, а сама гимнастка информацию никак не прокомментировала.