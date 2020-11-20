Суд сформировал коллегию присяжных для вердикта по делу Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите завершил формирование коллегии присяжных заседателей по делу рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев.

"Состав присяжных сформирован, восемь основных и четыре запасных, – рассказал "Интерфаксу" адвокат Руслан Нагиев. – Из всех претендентов двум был дан отвод: одному – со стороны защиты, другому – со стороны обвинения. В понедельник мы приступаем к рассмотрению дела".

Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев, а по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы в условиях стационара комиссия не выявила у рядового каких-либо отклонений.

Родственники расстрелянных Шамсутдиновым солдат подали гражданские иски о взыскании с него 27,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Массовый расстрел в войсковой части под Читой произошел 25 октября 2019 года. Тогда Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам при сдаче караула, в результате которой от его рук погибли восемь человек, двое получили тяжелые травмы. Среди погибших – трое срочников из Алтайского края.