АлтГУ начал подготовку специалистов в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики"

Государственные и муниципальные служащие Алтайского края могут пройти обучение по разработанным АлтГУ программам повышения квалификации и получить компетенции в области цифровых технологий. С этой целью Центр переподготовки и повышения квалификации университета разработал четыре программы, которые успешно прошли экспертизу и включены в каталог образовательных программ федеральной системы персональных цифровых сертификатов (ПЦС).

"Обучение по данным программам уже состоялось, сейчас идет этап рефлексии слушателей. Всего на обучение по четырем программам Центра переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих АлтГУ было предоставлено более 900 персональных цифровых сертификатов. Слушателями данных программ стали жители 24 регионов Российской Федерации", – отметила проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АлтГУ Елена Гончарова.

Программы охватывают различные направления деятельности:

"Электронные торги в сфере государственных и муниципальных закупок";

"Современные требования российского законодательства к защите данных в органах государственной власти и местного самоуправления";

"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления";

"Формирование имиджа муниципального образования в цифровой среде".

"Разработанные нами программы могут быть интересны и полезны не только муниципальным и госслужащим, но и всем, кто хочет развивать цифровые технологии в своей профессиональной деятельности. Например, программа по имиджу на сегодняшний день очень актуальна для муниципальных образований, поскольку современная действительность требует формировать и продвигать положительный имидж муниципалитета", – уточнил директор Центра переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих АлтГУ, д.э.н., профессор Виталий Мищенко.

Еще одна программа посвящена госзакупкам. Она знакомит с механизмом работы электронных госуслуг, что необходимо сегодня практически каждому. Также в Центре есть программа по защите данных в органах госвласти, местного самоуправления, а также личных данных в Сети.