Еще трое поставщиков поддельного масла в алтайские детсады и школы предстанут перед судом

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Барнаула. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, с апреля 2015 года по апрель 2018-го руководитель ООО "Монолит-22" и ООО "Магнум", выигравших тендер на поставку продуктов в бюджетные учреждения региона, а также руководители ООО "Маслоторг" и ООО "Алтайпродопт", поставлявших им продукцию, под видом сертифицированного сливочного масла кормили воспитанников 232 детских садов, интернатов и школ фальсификатом с жирами немолочного происхождения.

В результате мошенничества ущерб бюджетным учреждениям региона превысил 47 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как уже писал amic.ru, ранее в суд ушло дело коммерческого директора ООО "Монолит-22" и ООО "Магнум". Женщина заключила досудебное соглашение со следствием.