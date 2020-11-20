Еще трое поставщиков поддельного масла в алтайские детсады и школы предстанут перед судом

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Барнаула. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, с апреля 2015 года по апрель 2018-го руководитель ООО "Монолит-22" и ООО "Магнум", выигравших тендер на поставку продуктов в бюджетные учреждения региона, а также руководители ООО "Маслоторг" и ООО "Алтайпродопт", поставлявших им продукцию, под видом сертифицированного сливочного масла кормили воспитанников 232 детских садов, интернатов и школ фальсификатом с жирами немолочного происхождения.
В результате мошенничества ущерб бюджетным учреждениям региона превысил 47 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Как уже писал amic.ru, ранее в суд ушло дело коммерческого директора ООО "Монолит-22" и ООО "Магнум". Женщина заключила досудебное соглашение со следствием.
Комментарии
За травлю детей удвоить им срок наказания.
Совсем берега попутали .
какая забота о детях, ну кормили дерьмом, здоровыми ли они вырастут - никого не интересует, бюджету растрата вот проблема.
А масло может и ненастоящим быть??? Айяяяяйй...
Пробил обе эти "фирмы". Обыкновенные "прокладки" создавались на 2-3 года. После хищения д/с - ликвидировались. Я так понимаю и 44-фз и 223 для них -семечки. Законопослушным ООО-шкам надо из трусов выпрыгнуть, что бы что то выиграть. Хорощо отлаженная система рулит в этом государстве. Очередную сошку осудят условно, ну да и ладно.
можно подумать дома они другое масло едят. ога
прям из под коровки
Название есть у этого фальсифицированного масла? А то может и мы его все едим, только не знаем, что там внутри
А кто давал выигрывать тендеры!? Краевое министерство образования.За откаты. По другому ни как. Кто сертификат на продукт делал!? Главбух в доле 100 % и министр образования то-же. Всё по цепочке. У преступления всегда есть Имя и Фамилия. Без чиновников это не организуешь.
Ха-ха-ха!!! Никогда такого не было и вот опять!!
Да что ж вы за люди-то такие....
Мы все его и едем, в любом магазине. Приоритеты офигенные. Не здоровье детей, а бюджет. Вот в этом весь и смысл
Давно не не покупаю этого дерь..........а в магазинах и вам не советую.Также как и "молоко", "молочные производные" и прочие "колбасы". Берите в деревнях у проверенных людей.
Собственно, что все так возбудились? В Великой Ротенбергии все давно настроено и отлажено по всем полочкам. Так, шта, не мельтешите.)
В 90-е вся страна кушала маргарин «Рама» и ничего, улыбались и просили добавки. И на хлеб мазали и жарили на нем и пекли. И никакого масла не надо было. И все здоровы
20.11.2020 11:33
Рама
А кто "здоровость" проверял?
Больницы проверьте!
20.11.2020 11:38
- гость -
20.11.2020 11:33
Рама
А кто "здоровость" проверял?
@
никто не проверял. Но если ничего не болит значит здоров. Сейчас ничего не изменилось - этот принцип работает
Ущерб бюджету - это проблема! Дети и здоровье - вторично, если вообще вопрос стоит!
Подобные преступления должны квалифицироваться , как преступления против человечества с максимальными санкциями вплоть до пожизненного заключения , а в лучшем случае для подобных преступлений в виде исключения приостанавливать мораторий на смертную казнь!
Вызывает удивление квалификация преступления , где речь идёт о материально ущербе государству , возникает вопрос а что нашему "государству" наплевать на здоровье детей начиная с детсадовского возраста , поколения которое будет будущем нашего государства , мне кажется при таком отношении к детям , будущего у такого "государства" не будет !
20.11.2020 12:20
Иван
Вызывает удивление квалификация преступления , где речь идёт о материально ущербе государству , возникает вопрос а что нашему "государству" наплевать на здоровье детей начиная с детсадовского возраста , поколения которое будет будущем нашего государства , мне кажется при таком отношении к детям , будущего у такого "государства" не будет !
——
Вы знаете все детали этого дела? Неужели масло прям было такое вредное, что подорвало здоровье? Может там просто жирность была не 72%, а 70%. Формально, тоже нарушение качества, не соответствие сертификату. Сейчас к сожалению многие мухлюют с качеством и обманывают потребителя: так можно зайти в магазин, провести экспертизу того что на полке и....посадить придётся много кого