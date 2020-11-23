Фото: VL.ru, boredpanda.com

У всех бывают неудачные дни. Хотя, с другой стороны, их можно назвать и очень удачными, как, например, у жителя Владивостока, на машину которого на днях упала бетонная плита. Из-за ледяного дождя, прошедшего в городе, козырек на крыше не выдержал и упал на припаркованный автомобиль "счастливчика". Мужчина успел в этот момент отбежать. Машина, скорее всего, ремонту уже не подлежит, но зато хозяин жив, здоров и даже отпраздновал второй день рождения.

С какими еще испытаниями судьбы сталкивались водители, смотрите в нашей фотоподборке.