Понедельник, 23 Ноябрь, 09:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,01
€ 90,26
-4°


2089329 +0
Обь
-30см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Водители, у которых день определенно не задался

, ИА "Амител"
Когда судьба испытывает на прочность твой автомобиль и твои нервы

Фото: VL.ru, boredpanda.com

У всех бывают неудачные дни. Хотя, с другой стороны, их можно назвать и очень удачными, как, например, у жителя Владивостока, на машину которого на днях упала бетонная плита. Из-за ледяного дождя, прошедшего в городе, козырек на крыше не выдержал и упал на припаркованный автомобиль "счастливчика". Мужчина успел в этот момент отбежать. Машина, скорее всего, ремонту уже не подлежит, но зато хозяин жив, здоров и даже отпраздновал второй день рождения.

С какими еще испытаниями судьбы сталкивались водители, смотрите в нашей фотоподборке. 

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

23.11.2020 07:55
- гость -

мужик с рыбешкой определенно доволен

23.11.2020 08:01
Итальянец

Тот, что на первом фото из Приморья ещё легко за хамство отделался. Машину прямо у подъездной двери припарковал.

23.11.2020 08:03
- гость -

На первом фото во Владивостоке жильцы сбросили плиту на машину водителя которых очень не хорошо припарковался прямо у входа в подъезд?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
09:30
Российские вирусологи назвали главные ошибки при сдаче теста на COVID-19 0
09:13
У жителя алтайского села изъяли самодельное оружие 2
09:01
35 российским банкам предрекли дефолт в 2021 году 1
08:44
Эксперт объяснил, как пользователи сами сокращают срок работы смартфона 1
08:29
Сигнал "ЦОС". Почему родители школьников Барнаула бастуют против цифровизации образования 16
08:14
Анна Седокова задалась вопросом о "сроке годности женщины" 1
08:02
Волейболистки "Алтай-АГАУ" сохранили место в тройке лидеров 0
07:44
Главный онколог Минздрава назвал ранние симптомы рака легких 1
07:24
Пьяная пара устроила дебош в барнаульской церкви 16
07:02
В новоалтайском микрорайоне Почтовый жалуются на закрытие почты 1
06:42
Водители, у которых день определенно не задался 3
06:28
Тина Канделаки пошутила над Собчак, выложив кадры с откровенной фотосессии 1
06:04
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 ноября 0
23:39
Такой день. Арест руководства "Доброго доктора" и пожар в алтайской колонии 0
22:36
Диетолог призвала россиян отказаться от шампанского в Новый год 0
21:37
Алтайские полицейские нашли таинственно пропавшее стадо овец 4
20:35
Спасатели потушили пожар в алтайской колонии 0
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 238 1
19:15
ГИБДД Алтайского края обратилась к молодым водителям 1
18:45
Директор алтайской гостиницы стала жертвой мошенников 1
18:12
В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП на трассе Бийск – Новокузнецк 0
17:45
Пожар вспыхнул на территории колонии в Барнауле 0
17:11
В Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом 8
16:45
Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ 7
16:10
Алтайское незамерзающее озеро с лебедями может замерзнуть из-за бобров 13
15:40
Валерий Меладзе призвал власти разрешить концерты и корпоративы 8
15:05
Почти рекорд. Больше 24 тысяч россиян заболели ковидом за сутки 1
14:31
Руководителей алтайской клиники "Добрый доктор" арестовали на два месяца 19
14:01
Житель Алтая жестоко наказал палкой сбежавшую ночью супругу 9
13:32
Спасатели потушили пожар на складе в Барнауле 0
13:05
Еще 125 случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
12:31
В Барнауле перекрыли пешеходную зону у стадиона "Локомотив" 15
12:05
Житель Алтая из мести сжег имущество на 2 млн, но ошибся адресом 3
11:33
Еще 232 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 0
11:06
Четырех человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке 1
10:37
Санитайзеры для школ и больниц Алтайского края оказались некачественными 5
10:05
Умерла звезда мексиканских сериалов Малени Моралес 0
09:32
Магнитная буря обрушилась на Алтайский край 8
09:07
Охрану елей усилили в Алтайском крае в преддверии Нового года 8
08:34
Владимир Соловьев разочаровался в iPhone 25
08:05
Советский Fiat и "горбатый". Как "Запорожец" покорил миллионы автолюбителей 21
07:33
Потоп случился в элитной барнаульской новостройке 36
07:03
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о настрое на 2021 год 0
06:32
Барнаульскую автошколу накажут за копирование чужого логотипа 6
06:01
До -7 и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 ноября 0
23:45
Такой день. Глава СК критикует алтайских чиновников, а бийчанин выходит на пикет 1
22:41
Барнаулец надел на кота защитную маску и проехался с ним в автобусе 28
21:44
Волейболисты барнаульского "Университета" дважды проиграли в Челябинске 2
20:42
В Алтайском крае мужчина вышел на одиночный пикет у здания местной администрации 3
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 237 0
19:16
Костенко рассказал, когда алтайские школьники снова уйдут на дистант 3
18:45
Путин продлил контрсанкции против Запада на год 8
18:15
Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 750 тысяч рублей 5
17:44
Врач рассказал, почему не стоит увлекаться витаминами 0
17:14
У жителей Санниково появится горячая вода, о которой молили Медведева 6
16:38
Звезду шоу "Наша Russia" нашли мертвой 2
16:09
"Лень и равнодушие". Глава СК раскритиковал алтайских чиновников и следователей 22
15:35
Новый рекорд. Почти 25 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки 8
15:04
Спектакль алтайского театра стал номинантом на "Золотую маску" 0
14:36
Обсерватор для гостей с бессимптомным и легким течением COVID-19 открыли в Белокурихе 1
14:05
Россиянам разрешат самим собирать автомобильную аптечку 7
13:33
Три пациента с коронавирусом умерли в Горном Алтае за сутки 0
13:01
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался идти на примирение с артистом 15
12:28
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 24 тысячи 4
12:15
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 0
11:42
За рулем долетевшей до крыши дома иномарки мог быть сын вице-мэра Барнаула 16
11:11
Виктор Томенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником 5
10:38
Врач раскрыл условия для повторного заражения коронавирусом 0
10:07
Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Барнаула 15
09:34
Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США 31
09:02
Пионерки и греческие богини. В Барнауле выбрали самую красивую "надзирательницу" 26
08:30
В последний и решительный наш бой. Герой, милиционер и поэт Михаил Борисов 0
08:08
Алтайский крайсовпроф готовится к выборам главы 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.