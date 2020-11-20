Тушили спички о руки. В Новосибирске СК завел дело против педагогов частного детсада

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в частном образовательном центре. По словам матери одного из воспитанников, работник учреждения тушил о ее сыновей спички.

Как пишет НГС, дети посещали один из частных детсадов. Об издевательствах мать узнала от сыновей. Женщина представила редакции справку из детского травмпункта о временной нетрудоспособности ребенка из-за термического ожога второй степени в области тыльной стороны кисти, а также заключение психоневролога, который подтверждает правдивость слов ребенка.

В свою очередь, воспитатель и директор центра отрицают случившееся и заявляют, что следы на руке ребенка связаны с аллергией. "Конфликт был, но уже подтвердилось, что это клевета, это подтвердили и педагоги, и родители", – сказала руководитель детского сада Анастасия Дубовицкая.

Позднее пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщила о начале проверки по факту сообщений, а через некоторое время – о возбуждении уголовного дела по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в отношении работников детского центра.