Тушили спички о руки. В Новосибирске СК завел дело против педагогов частного детсада

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в частном образовательном центре. По словам матери одного из воспитанников, работник учреждения тушил о ее сыновей спички.
Как пишет НГС, дети посещали один из частных детсадов. Об издевательствах мать узнала от сыновей. Женщина представила редакции справку из детского травмпункта о временной нетрудоспособности ребенка из-за термического ожога второй степени в области тыльной стороны кисти, а также заключение психоневролога, который подтверждает правдивость слов ребенка.
В свою очередь, воспитатель и директор центра отрицают случившееся и заявляют, что следы на руке ребенка связаны с аллергией. "Конфликт был, но уже подтвердилось, что это клевета, это подтвердили и педагоги, и родители", – сказала руководитель детского сада Анастасия Дубовицкая.
Позднее пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщила о начале проверки по факту сообщений, а через некоторое время – о возбуждении уголовного дела по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в отношении работников детского центра.
Комментарии
что за люди.... Может конечно это и клевета.... Но если нет - я даже не знаю, что им надо поджечь, чтобы поняли... ошибочность своих действий... Это если без мата
Ну как можно доверить детей частникам? Я прямо не понимаю!
история в духе "распятого мальчика", когда ради максимальной придаче огласке придумывают ужасающие подробности
Слабо верится
Тушить горящие спички? Оставлять следы своих преступлений?
Тупо и глупо и быть не может.