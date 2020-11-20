Мэрия Бийска продает половину дачного домика

Половину садового участка площадью 643 кв. метра и дачного домика 20 "квадратов" в садоводстве "Строитель" продает администрация Бийска. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Согласно описанию выставленного на торги лота, домик построен в 1970 году из кирпича. Отделан штукатуркой и масляной окраской. Одноэтажный.

Приобрести недвижимость можно по минимальной цене 148 тысяч рублей. В каких целях мэрия использовала здание до этого, не уточняется.

Ранее amic.ru писал, что в интернете появилось объявление о продаже пассажирского самолета Boeing-757. За авиалайнер 1993 года выпуска просят 262 млн рублей.