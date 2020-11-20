Жительница Алтайского края рассказала Андрею Малахову, как муж отрубил ей пальцы

50-летний житель Алтайского края напал на 38-летнюю экс-супругу с топором, отрубил ей пальцы на руке и оставил истекать кровью, пока сам пытался скрыться с места происшествия вместе с восьмилетним сыном.

Свою историю женщина рассказала в передаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Супруги прожили вместе 16 лет и воспитывают двоих детей – мальчика 8 лет и девочку 15 лет. По словам пострадавшей, бывший муж всегда был очень ревнивым, и год назад пара развелась. Однако мужчина не смог смириться с расставанием и решил отомстить супруге.

В середине октября 2020 года мужчина напал на бывшую жену и отрубил ей четыре пальца на левой руке. Она потеряла сознание и несколько часов истекала кровью, пока мужчина пытался скрыться с сыном. Женщина заявила, что нападавший все еще находится на свободе, а дети не знают о том, что их мать лишилась четырех пальцев по вине отца.

В программе "Прямой эфир" женщина прошла обследование у специалистов по протезированию, которые назвали предварительную стоимость биомеханического протеза для руки – от 3 млн рублей.