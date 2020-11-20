Воскресенье, 22 Ноябрь, 15:45

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,01
€ 90,26
-1°


2089329 +24581
Обь
-43см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Жительница Алтайского края рассказала Андрею Малахову, как муж отрубил ей пальцы

, ИА "Амител"
Женщина развелась с ревнивым супругом год назад, и мужчина затаил обиду
Кадр из передачи 'Прямой эфир'

Кадр из передачи "Прямой эфир"

50-летний житель Алтайского края напал на 38-летнюю экс-супругу с топором, отрубил ей пальцы на руке и оставил истекать кровью, пока сам пытался скрыться с места происшествия вместе с восьмилетним сыном.

Свою историю женщина рассказала в передаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Супруги прожили вместе 16 лет и воспитывают двоих детей – мальчика 8 лет и девочку 15 лет. По словам пострадавшей, бывший муж всегда был очень ревнивым, и год назад пара развелась. Однако мужчина не смог смириться с расставанием и решил отомстить супруге.

В середине октября 2020 года мужчина напал на бывшую жену и отрубил ей четыре пальца на левой руке. Она потеряла сознание и несколько часов истекала кровью, пока мужчина пытался скрыться с сыном. Женщина заявила, что нападавший все еще находится на свободе, а дети не знают о том, что их мать лишилась четырех пальцев по вине отца.

В программе "Прямой эфир" женщина прошла обследование у специалистов по протезированию, которые назвали предварительную стоимость биомеханического протеза для руки – от 3 млн рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.11.2020 15:10
Виктор

А ведь наверное 16 лет назад и раньше были и адекватные парни, которые за ней ухаживали. Но женщина выбрала ревнивца...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
15:40
Валерий Меладзе призвал власти разрешить концерты и корпоративы 0
15:05
Почти рекорд. Больше 24 тысяч россиян заболели ковидом за сутки 0
14:31
Руководителей алтайской клиники "Добрый доктор" взяли под арест 7
14:01
Житель Алтая жестоко наказал палкой сбежавшую ночью супругу 4
13:32
Спасатели потушили пожар на складе в Барнауле 0
13:05
Еще 125 случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
12:31
В Барнауле перекрыли пешеходную зону у стадиона "Локомотив" 10
12:05
Житель Алтая из мести сжег имущество на 2 млн, но ошибся адресом 2
11:33
Еще 232 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 0
11:06
Четырех человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке 1
10:37
Санитайзеры для школ и больниц Алтайского края оказались некачественными 5
10:05
Умерла звезда мексиканских сериалов Малени Моралес 0
09:32
Магнитная буря обрушилась на Алтайский край 8
09:07
Охрану елей усилили в Алтайском крае в преддверии Нового года 6
08:34
Владимир Соловьев разочаровался в iPhone 22
08:05
Советский Fiat и "горбатый". Как "Запорожец" покорил миллионы автолюбителей 22
07:33
Потоп случился в элитной барнаульской новостройке 28
07:03
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о настрое на 2021 год 0
06:32
Барнаульскую автошколу накажут за копирование чужого логотипа 6
06:01
До -7 и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 ноября 0
23:45
Такой день. Глава СК критикует алтайских чиновников, а бийчанин выходит на пикет 1
22:41
Барнаулец надел на кота защитную маску и проехался с ним в автобусе 18
21:44
Волейболисты барнаульского "Университета" дважды проиграли в Челябинске 2
20:42
В Алтайском крае мужчина вышел на одиночный пикет у здания местной администрации 3
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 237 0
19:16
Костенко рассказал, когда алтайские школьники снова уйдут на дистант 3
18:45
Путин продлил контрсанкции против Запада на год 7
18:15
Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 750 тысяч рублей 5
17:44
Врач рассказал, почему не стоит увлекаться витаминами 0
17:14
У жителей Санниково появится горячая вода, о которой молили Медведева 6
16:38
Звезду шоу "Наша Russia" нашли мертвой 2
16:09
"Лень и равнодушие". Глава СК раскритиковал алтайских чиновников и следователей 21
15:35
Новый рекорд. Почти 25 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки 8
15:04
Спектакль алтайского театра стал номинантом на "Золотую маску" 0
14:36
Обсерватор для гостей с бессимптомным и легким течением COVID-19 открыли в Белокурихе 1
14:05
Россиянам разрешат самим собирать автомобильную аптечку 7
13:33
Три пациента с коронавирусом умерли в Горном Алтае за сутки 0
13:01
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался идти на примирение с артистом 15
12:28
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 24 тысячи 4
12:15
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 0
11:42
За рулем долетевшей до крыши дома иномарки мог быть сын вице-мэра Барнаула 15
11:11
Виктор Томенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником 5
10:38
Врач раскрыл условия для повторного заражения коронавирусом 0
10:07
Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Барнаула 15
09:34
Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США 31
09:02
Пионерки и греческие богини. В Барнауле выбрали самую красивую "надзирательницу" 26
08:30
В последний и решительный наш бой. Герой, милиционер и поэт Михаил Борисов 0
08:08
Алтайский крайсовпроф готовится к выборам главы 9
07:35
Дорогой и потенциально опасный. Что за гигантский астероид подлетит к Земле 29 ноября 7
07:06
Back in the U.S.S.R. Мэрия Барнаула показала макеты новогодних баннеров 23

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.