Власти Алтая пообещали переселить шахматистов в новый дом весной 2021 года

Краевой шахматный клуб переедет весной 2021 года с улицы Гоголя в новое помещение в самом центре Барнаула по адресу Советская, 4. Его площадь в два раза больше, чем нынешний дом шахматистов, который находится в аварийном состоянии и будет снесен в ближайшее время. Переезд позволит руководству клуба проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды, сообщили в правительстве Алтайского края.

В настоящее время оформляются все необходимые документы. Вопрос с переездом стоит на контроле у заместителя председателя правительства региона Ивана Кибардина. После регистрации помещения как краевой собственности указанное помещение будет передано шахматному клубу.

"Предлагаемое для размещения шахматного клуба помещение более удачно расположено, как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения привлечения внимания к такому виду спорта, как шахматы. Новое помещение в полтора раза больше по площади, чем занимаемое шахматным клубом ранее. Будет удобно посещать занятия участникам клуба всех возрастов, а также привлекать новых. Кроме того, размещение шахматного клуба в новом помещении позволит проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды для привлечения недостающих помещений", – сообщили в правительстве.

Ожидается, что краевой шахматный клуб отметит новоселье по новому адресу в первом квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, много лет располагается по адресу ул. Гоголя, 42. В ноябре 2019 года в клуб пришла с проверкой комиссия из КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий". По ее итогам сотрудникам клуба объявили, что объект находится в аварийном состоянии и его нужно срочно освободить. После помощи Минспорта и правительства края шахматистам нашли удобное и современное помещение в центре города на улице Советской недалеко от площади Октября. Его площадь более 800 квадратных метров.

Многие историки утверждают, что здание на улице Гоголя имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века.