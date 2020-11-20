Пятница, 20 Ноябрь, 15:45

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,26
€ 90,35
-5°


2039926 +24318
Обь
-43см -76

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Власти Алтая пообещали переселить шахматистов в новый дом весной 2021 года

, ИА "Амител"
Краевой шахматный клуб будет находиться на улице Советской в самом центре Барнаула
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Краевой шахматный клуб переедет весной 2021 года с улицы Гоголя в новое помещение в самом центре Барнаула по адресу Советская, 4. Его площадь в два раза больше, чем нынешний дом шахматистов, который находится в аварийном состоянии и будет снесен в ближайшее время. Переезд позволит руководству клуба проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды, сообщили в правительстве Алтайского края.

В настоящее время оформляются все необходимые документы. Вопрос с переездом стоит на контроле у заместителя председателя правительства региона Ивана Кибардина. После регистрации помещения как краевой собственности указанное помещение будет передано шахматному клубу.

"Предлагаемое для размещения шахматного клуба помещение более удачно расположено, как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения привлечения внимания к такому виду спорта, как шахматы. Новое помещение в полтора раза больше по площади, чем занимаемое шахматным клубом ранее. Будет удобно посещать занятия участникам клуба всех возрастов, а также привлекать новых. Кроме того, размещение шахматного клуба в новом помещении позволит проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды для привлечения недостающих помещений", – сообщили в правительстве.

Ожидается, что краевой шахматный клуб отметит новоселье по новому адресу в первом квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, много лет располагается по адресу ул. Гоголя, 42. В ноябре 2019 года в клуб пришла с проверкой комиссия из КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий". По ее итогам сотрудникам клуба объявили, что объект находится в аварийном состоянии и его нужно срочно освободить. После помощи Минспорта и правительства края шахматистам нашли удобное и современное помещение в центре города на улице Советской недалеко от площади Октября. Его площадь более 800 квадратных метров.

Многие историки утверждают, что здание на улице Гоголя имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.11.2020 14:40
- гость -

опять подвал?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
15:35
Застрелил и сжег. Иностранца осудили за убийство двух жителей Барнаула 0
15:19
Какие права есть у детей в России и причем тут Конвенция ООН 0
15:15
Суточная заболеваемость COVID-19 в России снова поставила рекорд 3
15:02
И сотрудников найдем, и стратегию построим. Эксперты рассказали о подборе персонала 0
14:53
Тушили спички о руки. В Новосибирске СК завел дело против педагогов частного детсада 1
14:40
Чуть теплее, но скользко. Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле на выходных? 1
14:29
Власти Алтая пообещали переселить шахматистов в новый дом весной 2021 года 1
14:16
Владимир Путин упразднил два министерства 9
14:04
Зеркало твоего бизнеса. Кто такие менторы и зачем они нужны 0
13:55
Инспекторы ГИБДД будут выявлять пьяных водителей за 15 секунд 2
13:43
Баскетболисты "Барнаула" вновь выиграли дома 0
13:30
Победу встречали стрельбой. История фронтовика, который посвятил себя детям 1
13:17
Жительница Алтайского края рассказала Андрею Малахову, как муж отрубил ей пальцы 1
13:02
Алтайский наркокурьер получил 17 лет колонии за крупную партию "синтетики" 1
12:51
Российские производители заявили о возможных перебоях в поставке водки 3
12:39
"Красота-то какая". В барнаульском парке "Изумрудный" поставили фонари 5
12:28
Год коронавирусу, декабрь без корпоративов и подарок Собянина. Главные новости недели 9
12:15
Еще 120 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 0
12:01
Бесплатные лекарства для больных COVID-19 привезли в Алтайский край 0
11:46
Огромная пробка из-за ДТП собралась на Новом мосту в Барнауле 10
11:34
Жителя Рубцовска, который уехал из дома на "Лексусе" и пропал, нашли мертвым 5
11:21
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 6
11:14
Время вышло. Бийск провалил программу благоустройства дворов 7
11:03
Осторожно: мошенники! Как не стать жертвой "черных кредиторов" 1
10:54
В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы 46
10:42
Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса 1
10:30
Стали известны подробности наезда иномарки на дом в Барнауле 21
10:16
АлтГУ начал подготовку специалистов в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики" 0
10:05
Еще трое поставщиков поддельного масла в алтайские детсады и школы предстанут перед судом 25
09:59
Доходы бюджета Алтайского края увеличатся на 17,4 млрд рублей 1
09:37
Суд сформировал коллегию присяжных для вердикта по делу Шамсутдинова 1
09:25
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения коронавируса 15
09:13
Иномарка снесла забор и долетела до крыши дома в Барнауле 11
09:01
"Предупредить пожар легче, чем потушить". Шесть простых советов от профессионалов 0
08:43
Генпрокуратура проверит причастность эколога к браконьерству в нацпарке Алтая 8
08:27
Список памяти. Кого из медиков унес коронавирус в Алтайском крае 26
08:15
Центр "Мой бизнес" предлагает алтайским бизнесменам бесплатное продвижение в Китае 2
08:03
Прокуратура проверит информацию об обрушении потолка в барнаульской многоэтажке 1
07:48
Улетный ужин. Куриные крылышки по рецепту от Sofi 3
07:33
Безопасный спорт. Как в фитнес-центрах Барнаула защищаются от ковида 10
07:19
"Родившая" Алина Кабаева появилась на публике 30
07:02
Как в Алтайском крае работают частные дома для престарелых 3
06:46
Алтай назвали в числе регионов, которые могут выиграть от ковидных ограничений в Москве 10
06:31
И плакать, и смеяться. Когда детей оставили дома одних 4
06:17
Пассажиропоток на автовокзале Барнаула вновь упал из-за коронавируса 9
06:01
Небольшой снег и до -15. Прогноз погоды в Алтайском крае на 20 ноября 0
23:45
Такой день. Обвинение руководителей барнаульского медцентра и ДТП на трассе из-за ямы 1
23:11
Роскомнадзор одобрил блокировку онлайн-ресурсов за цензуру российских СМИ 4
22:42
В Алтайском крае пьяный мужчина до смерти забил отчима 0
22:10
Путин пока не планирует обращаться к нации на фоне пандемии 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.