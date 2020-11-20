Баскетболисты "Барнаула" вновь выиграли дома

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли на своей площадке и сохраняют лидерство в Суперлиге-2. Очередной матч турнира против курских "Русичей" состоялся накануне, 19 ноября, в спорткомплексе "Победа" и завершился со счетом 90:81 (33:25, 12:24, 26:18, 19:14) в пользу алтайских баскетболистов.

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Алексей Чиликин. Он набрал 32 очка и сделал 12 подборов. Команда Евгения Горева выиграла шестой матч подряд и возглавляет турнирную таблицу Суперлиги-2.

Следующий матч барнаульцы проведут 2 декабря в Майкопе против местного клуба "Динамо-МГТУ".