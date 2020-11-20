Владимир Путин упразднил два министерства

Владимир Путин ликвидировал Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

Согласно опубликованному на официальном сайте президента России указу, полномочия упраздняемых ведомств передадут в Минцифры. Ведомство является их полным правопреемником.

Изменение структуры проводится в оптимизации системы государственного управления, о которой ранее заявил Михаил Мишустин. В рамках реформы с 1 января 2021 года в министерствах и их территориальных подразделениях планируется сократить 5% и 10% должностей чиновников соответственно. Процесс реформации продлится три месяца.