Владимир Путин ликвидировал Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).
Согласно опубликованному на официальном сайте президента России указу, полномочия упраздняемых ведомств передадут в Минцифры. Ведомство является их полным правопреемником.
Изменение структуры проводится в оптимизации системы государственного управления, о которой ранее заявил Михаил Мишустин. В рамках реформы с 1 января 2021 года в министерствах и их территориальных подразделениях планируется сократить 5% и 10% должностей чиновников соответственно. Процесс реформации продлится три месяца.
Комментарии
Росспечати не осталось. Министерство интернета и ютуба когда будет?
даже школьники знают, что агентство и министерство - это абсолютно разные ведомства. кто вам заголовки придумывает?
и РосСпечать - отдельный шедевр безграмотности
....полномочия упраздняемых ведомств передадут в Минцифры. Ведомство является их полным правопреемником.
Минцифры это и есть упраздненные министерства. Только вместо 2х министров останется один. Ну немного еще сократят.
Давайте министерство правды, чтобы по канону.
"Говорят, что Россия – отсталая страна, нет дорог, робототехника не развивается, ракеты не летают, не информатизирована, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit."
На это есть ответ в виде видео. Обязательно смотрим (на ютубе):
@ RUSSIAN CYBERPUNK FARM // РУССКАЯ КИБЕРДЕРЕВНЯ @
Интересно, куда теперь пойдут работать люди, которые работали там???
в такси...
Владимир Путин упразднил два министерства, создал шестнадцать (имеет право). Проснулся утром решил что слева будет право. О сколько будет тех пробуждений и лево-право и право-лево. Да только толку с того не много, и даже хуже - намного хуже. Чмыри лахтинские, это шутка. Хотя, кому я это говорю
Лето пролетело ,
Наступила осень
Евро девяносто
Доллар семьсят восемь
- Ух ты! Есенин?
- нет Путин
- гениальный поэт!!!