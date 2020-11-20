Россиянин похитил ребенка и прятал его почти два месяца

Во Владимирской области полицейские освободили семилетнего ребенка, которого почти два месяца насильно удерживал в доме 26-летний сельчанин, сообщает "МВД Медиа".

28 сентября мальчик вышел из школьного автобуса и пошел в направлении дома. Злоумышленник поймал ребенка и увез к себе домой.

Найти школьника по горячим следам не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Помощь пришла откуда ее вовсе не ждали – из Интерпола.

"Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение", – рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Утром 20 ноября полицейские при силовой поддержке Росгвардии освободили ребенка. Его вернули родителям. Подозреваемого в похищении и незаконном лишении свободы задержали и передали следователям.