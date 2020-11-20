Ученые АлтГУ создали собственный антисептик из лекарственных трав

Ученые института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ добились уникального результата в рамках проекта по созданию антисептика из лекарственных растений.

Руководитель проекта, доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии ИХиХФТ, кандидат химических наук Людмила Щербакова рассказала, что это совместная работа кафедры техносферной безопасности и аналитической химии и кафедры органической химии. В реализации проекта принимают участие также сотрудники Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ.

"Новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19, ставят перед человечеством задачи по разработке средств профилактики и борьбе с вирусной инфекцией. Создание вакцины – сложная и длительная процедура. Разработанные средства личной гигиены на основе лекарственного растительного сырья с противовирусной активностью широкого спектра действия могли бы стать барьером на пути инфекции на период до создания вакцины", – рассказали в опорном вузе.

Кроме того, отсутствие зависимости от влияния различных факторов окружающей среды (климат, сезон, погода, почвенные условия, вредители) повышает выход и качество лекарственного сырья, возможность сертификации продукта, а также делают привлекательной эту технологию для производителей. Производство, при четкой организации, стало экологически чистым, а продукт (лекарственное сырье) – свободным от гербицидов и тяжелых металлов, рассказали ученые.

Отметим, что данный проект стал одним из победителей общего конкурса внутриуниверситетских грантов АлтГУ, проходившего в марте – апреле 2020 года.