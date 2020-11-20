Суточная заболеваемость COVID-19 в России снова поставила рекорд

В России зарегистрировали новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19: за последние 24 часа лабораторно подтвердили 24 318 новых случаев коронавируса. Как сообщает федеральный оперштаб, общее число зараженных в стране достигло 2 039 926.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве (+6902), Санкт-Петербурге (+2394) и Московской области (+887). Алтайский край, в котором прибавилось 233 инфицированных, занимает 21-е место в общей статистике.

Выздоровели еще 24 758 человек, всего переболели 1 551 414 россиян.

С подтвержденным коронавирусом скончался еще 461 пациент, всего за время пандемии зарегистрирован 35 331 летальный исход.