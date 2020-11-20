Против троих свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

Три свидетеля по делу Михаила Ефремова, которые утверждали, что за рулем машины артиста в момент смертельного ДТП находился не он, стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Двое свидетелей говорили, что на водительском месте сидел другой человек, а третий – видел только актера на заднем сиденье. Следователи доказали, что за рулем был именно Ефремов, из чего правоохранители сделали вывод, что свидетели дали заведомо ложные показания.

"Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания", – уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Теперь им придется снова посетить суд, только уже в роли подсудимых. Им грозит до трех месяцев ареста, штраф до 80 тысяч рублей, а также исправительные либо обязательные работы.

Как ранее писал amic.ru, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

Первоначально артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако вскоре суд смягчил наказание на полгода.