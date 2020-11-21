Не плюс, но близко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 ноября

В субботу, 21 ноября, в Алтайском крае ожидается потепление, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В отдельных районах пройдет снег. При этом ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а при порывах – до 12 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -6°C до -11°C (в предгорных районах – от -1°C).

В Барнауле днем – от -6°C до -8°C. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Гололедные явления.

Ранее amic.ru писал, что 20 ноября из-за снегопада движение в Барнауле сковали девятибалльные пробки.