Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США

Президент РФ Владимир Путин считает, что невозможно испортить уже испорченные отношения России и США. Об этом глава государства заявил в пятницу, 20 ноября, в эфире канала "Россия 1".

"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены", — сказал российский лидер.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за последние четыре года русофобия стала частью политической культуры в США. Глава ведомства отметил, что прослеживаться это начало с последних месяцев президентства Барака Обамы.

Ранее бывший американский президент Барак Обама рассказал, что для получения статуса супердержавы России не хватает военных баз. Он также обратил внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в стране.