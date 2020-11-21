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Новости

Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США

, ИА "Амител"
Президент оценил текущие отношения Америки и России
Фото: newsnn.ru

Фото: newsnn.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что невозможно испортить уже испорченные отношения России и США. Об этом глава государства заявил в пятницу, 20 ноября, в эфире канала "Россия 1".

"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены", — сказал российский лидер.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за последние четыре года русофобия стала частью политической культуры в США. Глава ведомства отметил, что прослеживаться это начало с последних месяцев президентства Барака Обамы.

Ранее бывший американский президент Барак Обама рассказал, что для получения статуса супердержавы России не хватает военных баз. Он также обратил внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в стране.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.11.2020 09:45
- гость -

Заберите у маразматика ядерный чемоданчик! Страшно как-то.

21.11.2020 09:50
- гость -

21.11.2020 09:45
- гость -

Они его пока поделить не могут. Байден с Трампом.

21.11.2020 09:52
ППКошмариков

Обама прав.

21.11.2020 09:57
- гость -

А кто испортил отношения со всеми? Ведь ещё не так давно Ангела Меркель приезжая в кремль привозила немецкого пива, а теперь кроме новых санкций в кремле от неё ничего не дождутся.

21.11.2020 09:59
- гость -

"Искренне желаю, чтобы этот кризис был как можно дольше, глубже, острее и разрушительнее. - Вовсе не из "чувства мести", а потому, что крушение "мирового жандарма-растлителя" дает Миру новые шансы. Сочувствую белым христианам всех конфессий, но... они сами пришли к тому, к чему так долго их вели выбираемые ими вожди. Впрочем, с сожалением полагаю, что это еще только начало агонии..."
Игорь Стрелков "Два слова о кризисе власти в США."

21.11.2020 10:55
- гость -

Удивительно, сколько в Барнауле кандидатов в президенты и министры иностранных дел.))) Всё знают, во всём разбираются.

21.11.2020 11:06
- гость -

Дык, может тогда облигации российские там не хранить, раз отношения испортились?

21.11.2020 11:18
- гость -

21.11.2020 11:06
- гость -
Дык, может тогда облигации российские там не хранить, раз отношения испортились?

У нас и так минимальные в их вложения стали, вот почему плохие стали и вой стоит.
"Путин уходи"

21.11.2020 11:24
Пионер

Оп оп, бункерный губошлеп

21.11.2020 11:30
- гость -

21.11.2020 11:24
Пионер
Оп оп, бункерный губошлеп

А вы как я понимаю поклонник ксюши или лёшика. Или у вас другие политические предпочтения. Может поделитесь, рассмотрим.

21.11.2020 11:36
- гость -

Конфронтация нашему вождю только на пользу - это помогает ему обманывать население страны и бессменно находиться во главе государства...

21.11.2020 11:40
Рембо

Ага ладошки подставляй.

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