Виктор Томенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АЗКС Александр Романенко поздравили работников налоговых органов с профессиональным праздником. Соответствующий текст появился на сайте правительства региона.

"Ваш труд сложный и ответственный, он создает условия для финансовой устойчивости государства, гарантирует стабильность экономического развития страны и регионов, способствует благополучию граждан", — говорится в поздравлении.

Томенко и Романенко напомнили, что в этом году алтайское УФНС отметило 30-летие. За эти годы, отмечают политики, благодаря кропотливой работе налоговиков воплотилось "немало проектов и программ, направленных на рост экономического потенциала края, развитие системы здравоохранения и образования, культуры и спорта, поддержку отдельных категорий населения и семей с детьми".

Они подчеркнули, что о высоком профессионализме налоговых служащих говорит и увеличение темпов прироста собственных доходов Алтайского края. По их словам, даже в условиях 2020 года налоговики направили в бюджет и внебюджетные фонды больше платежей, чем в прошлом году. Кроме того, политики отметили значительный вклад налоговых органов в формирование цифровой экономики и выстраивание доверительных отношений между бизнесом и государством.

"Желаем всем работникам налоговой службы Алтайского края крепкого здоровья, счастья и новых достижений!" — сказали они.

День работника налоговых органов отмечается в России ежегодно 21 ноября. Сам праздник был утвержден указом президента РФ в 2000 году.