Россиянам разрешат самим собирать автомобильную аптечку

С 1 января 2021 года российские автолюбители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку, а не покупать готовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В ведомстве уточнили, что выпущенные и собранные до 1 января готовые аптечки смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности медизделий, но не позднее конца 2024 года. В Минздраве считают, что нововведение не вызовет трудностей у автомобилистов и позволит им пополнять аптечку по мере необходимости.
Ранее Министерство здравоохранения утвердило требования к содержимому автоаптечки. В ней должны быть две маски, две пары перчаток, бинты, стерильные салфетки, лейкопластырь в рулоне, ножницы, жгут и инструкция по оказанию первой помощи.
Комментарии
В этой аптечке самое главное две маски
Как надоели эти всякие "нововведения" бездарных и не блещущих умом чиновников!
В автомобильной аптечке должен быть один предмет: резиновый жгут.
Если человеку в аварии оторвет руку, я жгут накладывать буду без перчаток и без маски, как и любой, реально оказывающий помощь.
14:54
- гость -
Если человеку в аварии оторвет руку, я жгут накладывать буду без перчаток и без маски, как и любой
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Всё так, братюня! Маски, перчатки, колёса от давления и дрищевы - лишнее.
Отцы родные. Разрешат самим собирать аптечку. Это прорыв.
Скоро разрешат самостоятельно зад вытирать.