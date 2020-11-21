Россиянам разрешат самим собирать автомобильную аптечку

С 1 января 2021 года российские автолюбители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку, а не покупать готовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве уточнили, что выпущенные и собранные до 1 января готовые аптечки смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности медизделий, но не позднее конца 2024 года. В Минздраве считают, что нововведение не вызовет трудностей у автомобилистов и позволит им пополнять аптечку по мере необходимости.

Ранее Министерство здравоохранения утвердило требования к содержимому автоаптечки. В ней должны быть две маски, две пары перчаток, бинты, стерильные салфетки, лейкопластырь в рулоне, ножницы, жгут и инструкция по оказанию первой помощи.