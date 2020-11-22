До -7 и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, в Алтайском крае установится прохладная погода, а на дорогах будет гололедица, информируют в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, в светлое время суток температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. В отдельных районах будет слабый снег. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле днем столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Будет небольшой снег. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.