Владимир Соловьев разочаровался в iPhone

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что разочаровался в смартфонах американской компании Apple, несмотря на то, что он фанат iPhone с самой первой модели.

В своем Telegram-канале телеведущий рассказал, что у него уже неделю лежит новый iPhone 12 Pro Max, но начать им пользоваться он так и не может. По его словам, от этих смартфонов у него "последние несколько лет одни разочарования".

"Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их в первую очередь для себя", – отметил ведущий, назвав очевидным то, что для нынешнего гендиректора компании Тима Кука iPhone лишь товар. Другой радости, кроме финансовых ожиданий, полагает Соловьев, глава Apple не испытывает.

В середине октября Apple презентовала сразу четыре новых смартфона: iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Девайсы получили процессоры Apple A14, дизайн с плоскими боковыми гранями и поддержку 5G.