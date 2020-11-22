Владимир Соловьев разочаровался в iPhone

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что разочаровался в смартфонах американской компании Apple, несмотря на то, что он фанат iPhone с самой первой модели.
В своем Telegram-канале телеведущий рассказал, что у него уже неделю лежит новый iPhone 12 Pro Max, но начать им пользоваться он так и не может. По его словам, от этих смартфонов у него "последние несколько лет одни разочарования".
"Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их в первую очередь для себя", – отметил ведущий, назвав очевидным то, что для нынешнего гендиректора компании Тима Кука iPhone лишь товар. Другой радости, кроме финансовых ожиданий, полагает Соловьев, глава Apple не испытывает.
В середине октября Apple презентовала сразу четыре новых смартфона: iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Девайсы получили процессоры Apple A14, дизайн с плоскими боковыми гранями и поддержку 5G.
Комментарии
Пусть Помёт себе отечественный YotaPhone купит. А то он так дойдёт и до критики итальянских вил.
Какая просто офигительная новость утром в воскресение! Даже если помет подохнет это не будет интересно! Жирненький редактор в мятой рубашке. Тебе еще учиться и учиться!
Лучше он бы рассказал о доходах россиян которые с 2014 года сократились в два раза. О пле|||ивом вожде, благодаря которому это случилось. И о том почему у большинства россиян не будет лежать iPhone 12 Pro Max.
Обьясни, товарищ, зачем большинству россиян айфон 12 ?
22.11.2020 09:04
- гость -
да-да и пиндосах со своими подстилками на таких как этот сайтах,
которые призывают ввести новые санкции.
и для чего?
чтобы оральные пришли к власти и распродали экономику, которую либералы разгромили в 90-х?!
Бедолага...
9:04 ну ты расскажи, hooli стесняешься?
Хохлочухонские тролли и подверженная их воздействию в силу возрастной недоразвитости школота отписалась, можно и прокомментировать. Конечно, маркетологам и рекламщикам можно поаплодировать. Так загадить мозги людей, чтобы они по ночам стояли в очередях для приобретения абсолютно ненужной игрушки, нужно уметь. Ну а тех, кто подвержен подобному воздействию, нужно лечить у психиатра. Кстати и сам Соловьёв ещё лет дцать назад ездил в США для покупки нового покусанного яблока. Видимо, вылечился от подобной зависимости и начал смотреть на сии вещи трезво. Ну а объяснять это можно по-разному, человеку свойственно оправдывать себя и перекладывать вину на других.
Все намного проще, посмотрите рекламные контракты этого клоуна, сто пудов есть один с каким то производителем вот и топит рротив яблока отрабатывает бабло
Зачем этот патриот штопаный купил гаджет от врагов России?