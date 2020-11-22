Барнаульскую автошколу накажут за копирование чужого логотипа

Фото: altk.fas.gov.ru

Барнаульскую автошколу "БИП" накажут за копирование чужого товарного знака и нарушение антимонопольного законодательства, информирует пресс-служба алтайского УФАС.

По данным ведомства, на компанию пожаловалась местная автошкола "Центр высшего водительского мастерства". Именно у нее в 2019 году "БИП" и "украла" фирменные логотип и аббревиатуру ("БЦВВМ"), которые использовались конкурентом на протяжении десяти лет. И в "БИП" об этом знали, утверждают антимонопольщики.

В результате комиссия ФАС заключила, что использование чужого товарного знака не только ограничивает заявителя в правах, но и может вводить клиентов в заблуждение по смешению услуг двух автошкол.

Сейчас в УФАС решают вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.